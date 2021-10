Coppa Davis 2021, tutti i convocati delle Nazionali. Assente Zverev, presenti Djokovic, Medvedev e Sinner

Dal 25 novembre al 5 dicembre si disputeranno le finali della Coppa Davis 2021. La manifestazione per nazionali di tennis ha subito una modifica rispetto all’ultima edizione, con la prima fase e i quarti di finale (si qualificano le prime classificate e le due migliori seconde) che si giocheranno in tre città diverse (Madrid, Torino ed Innsbruck), mentre le semifinali e la finale si disputeranno sempre in Spagna a Madrid.

Nella capitale spagnola giocheranno le squadre dei gruppi A e B. Grande attesa per i padroni di casa (privi di Rafael Nadal), che si affideranno a Pablo Carreno Busta e al giovane Carlos Alcaraz, ma soprattutto per la favoritissima Russia, che si presenta con una vera e propria corazzata, con presenti il numero due del mondo e campione US Open Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Aslan Karatsev. Fari puntati anche sul Canada di Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, che non dovrebbero avere problemi a vincere il loro raggruppamento.

Torino, invece, sarà la casa dell’Italia di Filippo Volandri, con il capitano azzurro che potrà contare su tutti i migliori. Il quintetto azzurro sarà composto da Matteo Berrettini, Jannik Sinner (all’esordio con l’Italia), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. La nostra Nazionale dovrà vedersela con i temibili Stati Uniti e con l’Ecuadord. In caso di vittoria gli azzurri si incrocerebbero con la prima del gruppo D e quindi con ogni probabilità una tra Croazia ed Australia.

Ad Innsbruck scenderà in campo la Serbia di Novak Djokovic. Il numero uno del mondo vuole regalare al suo paese la Coppa Davis, con i serbi che non dovrebbero avere troppi problemi a qualificarsi per i quarti di finale, anche perchè la Germania sarà priva di Alexander Zverev, campione olimpico a Tokyo. Sempre in Austria si disputerà anche il girone C con Francia, Gran Bretagna ed Ungheria, dove spiccano le assenze di Gael Monfils ed Andy Murray.

TUTTI I CONVOCATI PER LA COPPA DAVIS 2021

GRUPPO A

SPAGNA

Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut

Carlos Alcaraz

Feliciano Lopez

Marcel Granollers

Capitano: Sergi Bruguera

RUSSIA

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Aslan Karatsev

Karen Khachanov

Evgeny Donskoy

Capitano: Shamil Tarpischev

ECUADOR

Emilio Gomez

Robert Quiroz

Diego Hidalgo

Gonzalo Escobar

Cayetano March

Capitano: Raul Viver

GRUPPO B

CANADA

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Vasek Pospisil

Brayden Schnur

Peter Polansky

Capitano: Frank Dancevic

KAZAKHSTAN

Alexander Bublik

Mikhail Kukushkin

Dmitry Popko

Aleksandr Nedovyesov

Andrey Golubev

Capitano: Yuriy Schukin

SVEZIA

Mikael Ymer

Elias Ymer

Jonathan Mridha

Andre Goransson

Capitano: Robin Soderling

GRUPPO C

FRANCIA

Ugo Humbert

Arthur Rinderknech

Richard Gasquet

Pierre-Hugues Herbert

Nicolas Mahut

Capitano: Sebastien Grosjean

GRAN BRETAGNA

Cameron Norrie

Daniel Evans

Joe Salisbury

Neal Skupski

Capitano: Leon Smith

REPUBBLICA CECA

Jiri Vesely

Thomas Machac

Zdenek Kolar

Jiri Lehecka

Lukas Rosol

Capitano: Jaroslav Navratil

GRUPPO D

CROAZIA

Marin Cilic

Borna Coric

Borna Gojo

Nikola Mektic

Mate Pavic

Capitano: Vedran Martic

AUSTRALIA

Alex De Minaur

John Millman

Jordan Thompson

Alexey Popyrin

John Peers

Capitano: Lleyton Hewitt

UNGHERIA

Marton Fucsovics

Attila Balazs

Zsombor Piros

Fabian Marozsan

Mate Valkusz

Capitano: Gabor Koves

GRUPPO E

USA

John Isner

Reilly Opelka

Taylor Fritz

Jack Sock

Rajeev Ram

Capitano: Mardy Fish

ITALIA

Matteo Berrettini

Jannik Sinner

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Lorenzo Musetti

Capitano: Filippo Volandri

ECUADOR

Daniel Galan

Nicolas Mejia

Juan Sebastian Cabal

Robert Farah

Capitano: Alejandro Falla

GRUPPO F

SERBIA

Novak Djokovic

Filip Krajinovic

Dusan Lajovic

Laslo Djere

Miomir Kecmanovic

Capitano: Viktor Troicki

GERMANIA

Jan Lennard Struff

Dominik Koepfer

Peter Gojowczyk

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitano: Michael Kohlmann

AUSTRIA

Dennis Novak

Jurij Rodionov

Gerald Melzer

Oliver Marach

Philipp Oswald

Capitano: Stefan Koubek

FOTO: LaPresse