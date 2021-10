Domenica 31 ottobre qualche semplice amatore potrebbe qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sembra strano, ma è tutto vero. Domani mancheranno esattamente 1000 giorni alla prossima edizione dei Giochi e si è deciso di festeggiare nella capitale francese.

Gli organizzatori hanno allestito una corsa podistica di 5 km tra Place de la Concorde e i Campi Elisi: chi riuscirà a tagliare il traguardo prima del fuoriclasse keniano Eliud Kipchoge allora staccherà di diritto il biglietto per la Maratona della rassegna a cinque cerchi. Si tratta di un evento davvero unico, mai successo nella storia della competizione multisportiva più importante al mondo.

Un comune mortale, che ha la passione della corsa della domenica o che è un semplice amatore che affianca l’attività podistica al proprio impegno lavorativo principale, potrà cullare il sogno olimpico. Al via saranno presenti 2000 persone a caccia del biglietto per i Giochi: quanti riusciranno nell’impresa?

Come detto bisognerà giungere all’arrivo prima di Eliud Kipchoge, ma il Campione Olimpico di Maratona a Rio 2016 e a Tokyo 2020, nonché argento sui 5000 metri a Pechino 2008 e bronzo ad Atene 2004, concederà un vantaggio cronometrico ai suoi “avversari”. Il 36enne partirà per ultimo con un ritardo temporale predefinito (per il momento non ancora comunicato): terrà un passo indemoniato per riprendere tutti i 2000 sognatori, oppure non si impegnerà al massimo ed elargirà qualche tagliando a cinque cerchi?

