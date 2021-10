ATP Vienna, Alexander Zverev riporta Carlos Alcaraz sulla terra: il tedesco vola in Finale

Tutto in apparenza semplice per Alexander Zverev. Il tedesco (n.4 del mondo) ha sconfitto in maniera netta il giovanissimo e talentuoso Carlos Alcaraz (n.42 del mondo) nella prima semifinale dell’ATP500 di Vienna (Austria).

Sul veloce indoor austriaco, Sascha ha fatto valere il peso della sua esperienza e della propria palla al cospetto di un Alcaraz che è parso anche un po’ scarico dopo il grande match disputato ieri contro Matteo Berrettini. Il 6-3 6-3 in 69′ di gioco parla chiaro dell’andamento del confronto. Sarà dunque Zverev il primo finalista di questo torneo in attesa di sapere chi tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe sarà il suo prossimo avversario.

Nel primo set entrambi i tennisti lavorano splendidamente con il servizio: pochissimi punti concessi a chi è in risposta e grande concretezza nell’esecuzione del colpo. Nella fase però calda il tedesco gestisce meglio il momento, mettendo grande pressione sulla seconda in battuta dello spagnolo e raccogliendo in maniera chirurgica due break nel settimo e nono gioco. Conclusione: 6-3 per Sascha.

Nel secondo set si assiste una sorta di replica. Alcaraz cerca di imprimere maggior energia ai suoi colpi, ma in risposta non fa male e non disinnesca il servizio dell’avversario. E così nel sesto gioco si tramuta in realtà lo strappo decisivo di questa frazione. Zverev, pur tentennando nel nono game con una palla break annullata, la chiude in maniera autorevole sul 6-3, forte della sua profondità.

Il tedesco ha archiviato la pratica con 8 ace, il 79% delle prime di servizio in campo da cui ha raccolto l’84% dei punti, mentre il 70% ha conquistato con la seconda. Importante anche il dato sulle prime di Alcaraz in campo pari al 51% e del 16% in risposta alla prima di Sascha.

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer