Olimpia Milano-Villeurbanne, Eurolega basket: programma, orario, tv, streaming

L’Olimpia Milano ritorna in campo giovedì 21 ottobre per la quinta giornata di Eurolega. I meneghini vogliono confermarsi in vetta alla classifica della massima competizione europea (insieme al Barcellona), dopo aver trionfato in tutte le partite fin qui disputate (tre delle quali nel fortino del Forum di Assago). A sfidarli nel match di questa settimana europea saranno i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, che hanno subito la prima sconfitta in questa stagione di Eurolega giovedì scorso contro il Maccabi Tel Aviv (85-93). La compagine di coach TJ Parker (fratello minore dell’ex stella dei San Antonio Spurs Tony Parker, attuale Presidente della società transalpina) aveva trionfato in tutte e tre le giornate precedenti della regular season della kermesse continentale, battendo anche i campioni in carica dell’Efes Istanbul alla terza giornata (75-73).

Palla a due al Mediolanum Forum di Assago in programma alle ore 20:30. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204),mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di quest’importante scontro di Eurolega!

EUROLEGA, OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANE: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Giovedì Ottobre

Ore 20:30 A|X Exchange Olimpia Milano-ASVEL Lyon-Villeurbanne

EUROLEGA, OLIMPIA MILANO-ASVEL VILLEURBANNE: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo