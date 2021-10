Nuoto, Thomas Ceccon per consolidare lo status di big agli Europei di Kazan

Thomas Ceccon e le conferme. Il classe 2001 veneto è stato senza dubbio tra i grandi protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo in vasca: il podio sfiorato nei 100 dorso con un nuovo record italiano portato a 52″30 e le medaglie nella 4×100 sl e nella 4×100 mista maschile sono riscontri di altissimo profilo. Ceccon nella piscina giapponese ha mostrato chiari segnali di vitalità e ora ci si attendono da lui delle conferme negli ormai imminenti Europei in vasca corta che si terranno a Kazan (Russia) dal 2 al 7 novembre.

L’azzurro, come tutta la compagine del Bel Paese, vorrà fare bene e cominciare al meglio un triennio che porterà la selezione guidata dal DT Cesare Butini ai Giochi di Parigi 2024. In questo contesto il poliedrico Thomas è pronto a raccogliere la sfida, avendo incamerato una grande esperienza internazionale e accresciuto le consapevolezze in se stesso.

Certo, il campo partenti sarà decisamente qualitativo, considerando che i russi potranno vantare l’oro e l’argento alle Olimpiadi, Evgeny Rylov e Klimen Kolesnikov, sui blocchetti di partenza dei citati 100 dorso. Per Ceccon, da questo punto di vista, le motivazioni non mancheranno per provare a impensierire coloro che sinora sono stati davanti.

Sulla carta dovremo vedere l’azzurro impegnato anche nella velocità dello stile libero e anche in questo caso sarà acqua bianca con il compagno di Nazionale Alessandro Miressi e i padroni di casa attrezzati per andare a caccia del meglio possibile. Ne vedremo delle belle e le emozioni non mancheranno di certo in vasca.

Foto: LaPresse