Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 sl a Doha. Hwang-Sates, che duello nei 200 sl!

Terza e ultima giornata di gare a Doha (Qatar), terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Un day-3 con sfide interessanti che vale la pena raccontare.

Si parte da una buona notizia per i colori azzurri: Simona Quadarella si è imposta, infatti, negli 800 stile libero con il crono di 8’21″41. Una gara regolare per Simona, con un passaggio ai 400 di 4’09″09, sufficiente per piegare la resistenza delle due coreane Dakyung Han (8’24″06) e Jiwon Ryu (8’24″80). Buone indicazioni, dunque, per l’azzurra in vista degli Europei di Kazan in vasca corta (2-7 novembre).

Per quanto riguarda il resto del programma, da annotare la vittoria nei 400 misti del giapponese Daiya Seto in 4’01″87, portando a tre il computo delle vittorie in questa tappa, come la russa Yuliya Efimova a segno nei 50 rana in 30″11 dopo essersi aggiudicata i 100 e i 200 di questo stile. Un Seto che poi si è permesso infatti il lusso di prevalere nei 200 rana in 2’01″65, mettendosi alle spalle atleti di altissimo profilo come l’olandese Arno Kamminga (2’02″05) e il russo (primatista del mondo) Anton Chupkov (2’03″08).

La campionessa olimpica Emma McKeon ha confermato la sua propensione alla velocità, vincendo i 100 farfalla in 55″83 e i 100 stile libero in 51″15. Niente da fare invece per il connazionale Kyle Chalmers che, dopo aver incantato nei 100 sl ieri con la terza prestazione alltime (45″03), si è dovuto accontentare della piazza d’onore (22″24) nei 50 delfino alle spalle dello specialista americano Tom Shields (22″22).

Davvero bello poi il confronto serratissimo nei 200 sl tra due che potrebbero caratterizzare il prossimo triennio olimpico, ovvero il coreano Sunwoo Hwang e il sudafricano Matthew Sates: ha vinto l’asiatico con l’eccellente crono di 1’41″17, precedendo di appena 16 centesimi Sates. A completare il quadro di una prova estremamente qualitativa ci ha pensato il lituano Danas Rapsys (1’42″26, terzo).

