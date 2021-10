Nuoto, Kyle Chalmers è un siluro nei 100 sl a Doha. Simona Quadarella ottava negli 800 sl

Seconda giornata di gare che va in archivio a Doha, sede della terza tappa di Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. La piscina da 25 metri qatariana è stata teatro di sfida di livello assoluto che vale la pena analizzare.

Si parte dei 100 stile libero maschili dove l’australiano Kyle Chalmers ha letteralmente aperto le acque: 45″03 per l’aussie (21″64-23″39), terzo tempo mondiale alltime e a 9 centesimi dal primato del mondo ‘gommato’ stabilito dal francese Amaury Leveaux. Un graffio importante per l’oceanico che ha fatto valere la sua classe in maniera chiara.

Olanda sempre in evidenza: Kira Toussaint ha confermato la propria leadership anche nei 100 dorso, dopo aver fatto suoi i 50 ieri, toccando la piastra in 55″79; sigillo della solita Ranomi Kromowidjojo nei 50 delfino in 24″74; vittoria ex-aequo nei 50 rana di Arno Kamminga con lo sloveno Peter Stevens in 26″10.

Day-2 in cui il talentuoso sudafricano Matthew Sates ha battuto un altro colpo, aggiudicandosi i 200 misti in 1’52″32, mentre Simona Quadarella si è dovuta accontentare dell’ottava posizione nei 200 stile libero (2’01″22) vinti dall’australiana Madison Wilson (1’53″54), già vincitrice dei 400 sl a Doha proprio davanti a Simona. Per Quadarella un risultato poco indicativo non essendo questa distanza la migliore per le sue caratteristiche. Negli 800 sl di domani, specialità nella quale la romana è bronzo olimpico, ne vedremo delle belle.

