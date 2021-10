Nuoto, Europei 2021 vasca corta: date, orari, programma, tv, streaming. Il calendario giornaliero

Dal 2 al 7 novembre l’Aquatics Palace di Kazan (Russia) sarà teatro degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. La Nazionale italiana di nuoto, protagonista in Giappone con sei medaglie (2 argenti e 4 bronzi), riprende il proprio incedere. Un’annata che si presenta ricchissima di eventi a stretto giro e in cui il selezionatore dovrà essere molto abile nel gestire gli sforzi degli atleti.

Gli azzurri, da questo punto di vista, sono stati sempre protagonisti nelle ultime continentali, conquistando nell’ultima edizione di Glasgow del 2019 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi, classificandosi al secondo posto nel medagliere alle spalle solo della Russia e aggiudicandosi per la terza volta consecutiva la non certo trascurabile graduatoria per nazioni, ovvero una classifica sui piazzamenti degli atleti di ogni Paese.

Come da regolamento, sono stati convocati i medagliati dei Giochi in terra nipponica, ovvero Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Thomas Ceccon (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Nicolò Martinenghi (bronzo nei 100 rana e con la 4×100 mista), Lorenzo Zazzeri (argento con la 4×100 stile libero) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero). Assenti tra i nuotatori d’elite Gabriele Detti, che ha scelto con Stefano Morini di riprendere in maniera più soft, e Federico Burdisso, che in questo periodo è a Chicago.

Da considerare poi nell’elenco Benedetta Pilato, che vorrà ben figurare in questa manifestazione nella rana con le sue compagne Martina Carraro e Arianna Castiglioni, senza dimenticarci di atleti in grande slancio come Alberto Razzetti in grande ascesa nei misti e a delfino e con la voglia di riscatto come Margherita Panziera e il desiderio di gareggiare come Marco Orsi e Fabio Scozzoli.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2021 VASCA CORTA

Martedì 2 novembre (batterie dalle 10:00)

400 misti fem

400 stile libero mas

50 stile libero fem

50 dorso mas

100 rana fem

100 farfalla mas

4×50 stile libero fem

4×50 stile libero mas

800 stile libero fem

Martedì 2 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

400 misti fem FINALE

400 stile libero mas FINALE

50 stile libero fem

50 dorso mas

100 rana fem

100 farfalla mas

4×50 stile libero fem FINALE

4×50 stile libero mas FINALE

Mercoledì 3 novembre (batterie dalle 10:00)

200 dorso fem

50 stile libero mas

200 farfalla fem

100 rana mas

100 misti fem

4×50 mista mas

1500 stile libero mas

Mercoledì 3 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

50 stile libero fem FINALE

50 dorso mas FINALE

100 rana fem FINALE

50 stile libero mas

200 farfalla fem

100 farfalla mas FINALE

800 stile libero fem FINALE

100 rana mas

200 dorso fem

100 misti fem

4×50 mista mas FINALE

Giovedì 4 novembre (batterie dalle 10:00)

100 stile libero fem

200 misti mas

200 rana fem

100 dorso mas

50 dorso fem

200 farfalla mas

4×50 mista fem

1500 stile libero fem

Giovedì 4 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

200 dorso fem FINALE

50 stile libero mas FINALE

200 farfalla fem FINALE

200 misti mas

100 stile libero fem

100 dorso mas

100 misti fem FINALE

1500 stile libero mas FINALE

200 rana fem

200 farfalla mas

50 dorso fem

100 rana mas FINALE

4×50 mista fem FINALE

Venerdì 5 novembre (batterie dalle 10:00)

100 dorso fem

200 stile libero mas

100 farfalla fem

200 rana mas

200 misti fem

50 farfalla mas

Venerdì 5 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

200 misti mas FINALE

100 stile libero fem FINALE

100 dorso mas FINALE

100 dorso fem

200 stile libero mas

100 farfalla fem

200 rana fem FINALE

200 farfalla mas FINALE

50 dorso fem FINALE

200 rana mas

200 misti fem

50 farfalla mas

1500 stile libero fem FINALE

Sabato 6 novembre (batterie dalle 10:00)

50 rana mas

200 stile libero fem

200 dorso mas

50 rana fem

100 stile libero mas

100 misti mas

50 farfalla fem

4×50 mixed stile libero

800 stile libero mas

Sabato 6 novembre (semifinali e finali dalle 18:30)

100 dorso fem FINALE

200 stile libero mas FINALE

100 farfalla fem FINALE

200 rana mas FINALE

200 stile libero fem

200 misti fem FINALE

50 farfalla mas FINALE

100 misti mas

50 rana fem

50 rana mas

100 stile libero mas

50 farfalla fem

200 dorso mas

4×50 mixed stile libero FINALE

Domenica 7 novembre (batterie dalle 10:00)

400 misti mas

400 stile libero fem

4×50 mixed mista

Domenica 7 novembre (finali dalle 18:30)

100 misti mas

50 rana mas

200 stile libero fem

200 dorso mas

400 stile libero fem

400 misti mas

50 rana fem

100 stile libero mas

50 farfalla fem

800 stile libero mas

4×50 mixed mista

EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA IN TV

Gli Europei di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia) saranno trasmessi dai canali Rai, con il palinsesto nel dettaglio da annunciare. Lo streaming sarà curato da RaiPlay.

