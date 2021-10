Il ricordo di quanto accaduto a Tokyo è ancora nel cuore e nel cervello, ma è il momento di dare il via a una nuova storia che ci porterà alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

La Nazionale italiana di nuoto, protagonista in Giappone con sei medaglie (2 argenti e 4 bronzi), riprende il proprio incedere e lo farà dal 2 al 7 novembre in occasione degli Europei di vasca corta a Kazan (Russia). Un’annata che si presenta ricchissima di eventi a stretto giro e in cui il selezionatore dovrà essere molto abile nel gestire gli sforzi degli atleti.

Gli azzurri, da questo punto di vista, sono stati sempre protagonisti nelle ultime continentali, conquistando nell’ultima edizione di Glasgow del 2019 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi, classificandosi al secondo posto nel medagliere alle spalle solo della Russia e aggiudicandosi per la terza volta consecutiva la non certo trascurabile graduatoria per nazioni, ovvero una classifica sui piazzamenti degli atleti di ogni Paese.

Come da regolamento, sono stati convocati i medagliati dei Giochi in terra nipponica, ovvero Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 e bronzo nella 10 chilometri), Alessandro Miressi (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Thomas Ceccon (argento con la 4×100 stile libero e bronzo con la 4×100 mista), Nicolò Martinenghi (bronzo nei 100 rana e con la 4×100 mista), Lorenzo Zazzeri (argento con la 4×100 stile libero) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero). Assenti tra i nuotatori d’elite Gabriele Detti, che ha scelto con Stefano Morini di riprendere in maniera più soft, e Federico Burdisso, che in questo periodo è a Chicago.

Da considerare poi nell’elenco Benedetta Pilato, che vorrà ben figurare in questa manifestazione nella rana con le sue compagne Martina Carraro e Arianna Castiglioni, senza dimenticarci di atleti in grande slancio come Alberto Razzetti in grande ascesa nei misti e a delfino e con la voglia di riscatto come Margherita Panziera e il desiderio di gareggiare come Marco Orsi e Fabio Scozzoli.

Un evento che darà il via ufficialmente anche al triennio olimpico per Parigi 2024 ‘post Federica Pellegrini’ per la decisione della veneta di chiudere la propria carriera con la ISL

L’ELENCO DEI CONVOCATI AGLI EUROPEI 2021 IN VASCA CORTA A KAZAN

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto), Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), Francesca Fangio (In Sport), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Erika Gaetani (Gestisport), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Benedetta Pilato (CC Aniene), Alessia Polieri (Fiamme Gialle / Imola Nuoto), Simona Quadarella (CC Aniene), Chiara Tarantino (Gestisport), Federica Toma (Gestisport); Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Stefano Ballo (Esercito / Time Limit), Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Canottieri Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics), Marco De Tullio (Fiamme Oro), Leonardo Deplano (CC Aniene), Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Team), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici del Nuoto VVFF Modena), Marco Orsi (Fiamme Oro), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport), Matteo Rivolta (Fiamme Oro / CC Aniene), Simone Sabbioni (Esercito / Pesaro Nuoto), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto) e Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia).

