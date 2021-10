Nuoto, Emma McKeon e Matthew Sates i migliori del Coppa del Mondo 2021 in vasca corta. Cala il sipario a Kazan

E’ calato il sipario dell’edizione 2021 del circuito di Coppa del Mondo FINA 2021. All’Aquatic Palace si è tenuta l’ultima giornata di gare a Kazan (Russia), prossima sede degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta dal 2 al 7 novembre.

Ebbene a terminare davanti a tutti nella classifica generale a punti sono stati il giovane sudafricano Matthew Sates e l’australiana Emma McKeon. Sates ha posto fine al proprio percorso aggiudicandosi in maniera autorevole quest’oggi i 200 stile libero con il tempo di 1’41″73, condividendo il sapore del successo di questa prova con il suo eterno rivale Danas Rapsys, autore del medesimo tempo. Per quanto riguarda la pluricampionessa olimpica, l’australiana ha trovato soddisfazione nei 100 farfalla in 55″63 e nei 100 stile libero nuotato in un notevole 50″67, a 42 centesimi dal record del mondo della connazionale Cate Campbell.

Per quanto riguarda le altre gare, il giapponese Daiya Seto ha dato ulteriori segnali di vitalità: vittorie nei 400 misti con il crono di 3’57″85 davanti al campione europeo della distanza in lunga Borodin (4’02″89) e nei 200 rana in 2’01″49 toccando la piastra prima dello specialista olandese Arno Kamminga (2’02″13), mentre fuori dai giochi il padrone di casa Anton Chupkov (2’02″71).

I russi si sono potuti consolare con i centri di Kliment Kolesnikov (49″47) nei 100 dorso e di Nika Godun (29″64) nei 50 rana. Da segnalare poi l’ennesimo sigillo nel dorso della neerlandese Kira Toussaint (2’03″51) nei 200 metri.

Foto: LaPresse