Nuoto, Coppa del Mondo 2021 Berlino, prima giornata. Chalmers, Toussaint e McKeon subito protagonisti

Kyra Toussaint, Emma McKeon e Kyle Chalmers firmano la prima serata di gare nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo in programma a Berlino. Gare tutto sommato divertenti, nonostante il numero non elevatissimo di superstar che ha deciso di partecipare alla storica manifestazione organizzata dalla Fina, incastonata fra le qualificazioni della ISL e l’Europeo di Kazan.

Chiude al quarto posto i 400 stile libero il protagonista più atteso della tre giorni tedesca, il campione olimpico in acque libere Florian Wellbrock che conclude la sua prova in 3’42”22. Si rivede, dopo un’Olimpiade al di sotto delle aspettative, il lituano Danas Rapsys che si conferma specialista della vasca corta vincendo 3’38”19 davanti al sudafricano Sates e all’olandese Kroon.

Tripletta di giovanissime nei 400 stile libero con la tedesca Isabel Gose che si impone in 4’00”33 precedendo le statunitense Cavan Gormsen e Erin Gemmel, entrambe sedicenni. Grande gara dei 50 dorso donne con l’olandese Kira Toussaint che, dopo una ISL al di sotto delle sue potenzialità, si avvicina al suo record del mondo vincendo in 25”81 la sfida con la canadese Margaret MacNeil (25”84), terza l’altra canadese Kylie Masse.

Altro successo tedesco nei 200 dorso con Christian Diener che si impone in 1’51”19, sopravanzando l’israeliano Toumarkin e il sudafricano Binedell. Le giovanissime statunitensi fanno doppietta nei 200 farfalla con la diciassettenne Tess Howley che si impone in 2’06”09 precedendo la compagna di squadra Charlotte Hook e la slovena Fain. Ancora Usa in uno spettacolare 100 farfalla uomini con Tom Shields, forte della sua grande esperienza ad avere la meglio in 48”67 davanti al sudafricano Chad Le Clos (49”03) e all’ungherese Szabo, tutti provenienti dalla ISL.

La Repubblica Ceca dimostra di non essere solo Seemanova e si aggiudica i 200 rana donne con Kristyna Horska che vince in 2’21”07 precedendo la estone Jefimova e la tedesca Schulze. Nei 100 rana uomini Arno Kamminga si conferma in crescita di condizione mettendo in finale i padroni di casa Schwingelschlogl e Matzerath con il tempo di 56”72.

Spettacolo nei 50 stile libero donne con la campionessa olimpica australiana Emma McKeon che, in 23”56, si impone sulla svedese Michelle Coleman (23”88) e sulla australiana Madi Wilson, tornata alle gare dopo la brutta avventura con il Covid. Australiano e olimpionico (ma di Rio 2016) anche il vincitore dei 50 stile uomini: Kyle Chalmers che, con 21”01, ha sopravanzato l’ungherese Szabo (21”09) e l’olandese Puts. Successo israeliano nei 100 misti donne con Anastasia Gorbenko vittoriosa in 57”90 davanti alla svedese Hansson e alla giovane statunitense Hayes. Matthew Gates, sudafricano, ha vinto l’ultima gara in programma, i 100 misti uomini, con il tempo di 51”78 davanti all’israeliano Toumarkin e allo statunitense Blake Pieroni. Domani seconda giornata di gare.

Foto: LaPresse