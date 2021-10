NBA: Zion Williamson non è in campo. Il giocatore soffre di sovrappeso

Il mondo cestistico e non solo discute intorno all’argomento Zion Williamson. Il giocatore dei Pelicans infatti non ha ancora esordito nella stagione 2021-2022 e il motivo di questo non sembra essere legato a un’operazione al piede sostenuta nel periodo di off-season, ma a una ragione derivante dai suoi problemi di peso.

Lo statunitense infatti peserebbe attualmente 136 kg che, seppur in un corpo di 198 cm, sarebbero troppi per non dare fastidio al suo corpo e alla sua esplosività, riguardante salti, progressioni a palla in mano e schiacciate.

Una difficoltà non da poco, anche perché questo potrebbe portare a una “revisione contrattuale” del suo profilo all’interno della NBA, con i Pelicans stessi, o altre squadre interessante al giocatore, molto pensierose circa la possibilità di offrire un ingaggio alto e a medio lungo termine a Williamson.

La palla quindi passa in mano allo staff tecnico con a capo Willie Green: l’head coach deve lavorare con il classe 2000 cercando di rimetterlo in forma nell’interesse di tutti, in una vicenda che di settimana in settimana avrà inevitabilmente degli sviluppi.

Ora tutti si attendono di capire quando Zion Williamson potrà esordire in NBA.

Foto: Lapresse