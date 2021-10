La nuova stagione di NBA è ormai alle porte e l’Italia sarà rappresentata dal solo Danilo Gallinari. Dopo gli addii di Marco Belinelli e Nicolò Melli, tornati in Europa per fare le fortune di Bologna e Milano, l’ala degli Atlanta Hawks resta l’unico italiano a giocare nella miglior lega del mondo.

Quella che si prepara a vivere Danilo è la sua quattordicesima stagione oltreoceano, un traguardo sicuramente molto importante e mai scontato per un giocatore europeo. Certo negli anni il suo ruolo è cambiato, soprattutto nell’ultimo con la maglia degli Atlanta Hawks, dove ormai è diventato un giocatore fondamentale in uscita dalla panchina, proprio come è accaduto nei playoff della passata stagione (eccellente la sua gara-7 contro i Philadelphia 76ers).

Il ruolo quest’anno sarà lo stesso, con Atlanta che cercherà di ripetere la straordinaria cavalcata della passata stagione, con gli Hawks fermati solamente in finale di conference dai Milwaukee Bucks, poi futuri campioni NBA. Gallinari punta ad avere un ruolo importante da sesto uomo e soprattutto spera di stare bene fisicamente, evitando quei piccoli infortuni che già nella passata stagione gli hanno tolto un po’ di minuti e spazio.

Italia rappresentata dal solo Danilo Gallinari, ma che può guardare con interesse al futuro. Un nome spicca su tutti ed è quello di Paolo Banchero, attuale giocatore di Duke in NCAA ed indicato tra le prime tre scelte del prossimo Draft. Un talento cristallino, forte sia in attacco sia in difesa, una sicura stella del campionato universitario americano, ma già finito nel mirino di tutti i migliori scout del mondo NBA.

Banchero è pronto a diventare una stella oltreoceano e anche la Nazionale sogna in grande con un giocatore che può fare la differenza a livello europeo. Il nativo di Seattle potrebbe anche non essere l’unico azzurro in NBA nei prossimi anni, visto che anche qualche altro ragazzo ha ambizioni di poter volare oltreoceano. Nella lista dei 100 migliori giocatori per il Draft 2022, ESPN ha inserito anche Gabriele Procida (attualmente alla Fortitudo Bologna) e Abramo Canka (Nevezis Kedainiai), inseriti rispettivamente in 41esima e 56esima posizione. Molto difficile vederli in NBA, ma già essere presenti in questa lista è motivo di vanto.

Foto LaPresse