Nel mondo del basket NBA continua a tenere banco il caso Kyrie Irving. Il playmaker è attualmente “fuori dal giro” perché non vuole vaccinarsi contro il Covid-19, mentre i suoi Brooklyn Nets hanno ormai iniziato da settimane la regular season.

In merito alla vicenda, è intervenuto il proprietario della franchigia di New York – Joe Tsai – che si è così espresso: “L’ultima volta che ho parlato con Irving è stata quando abbiamo deciso che non avrebbe più giocato finché non sarebbe cambiato qualcosa. Non abbiamo comunicato da allora. Ovviamente Kyrie ha le sue credenze e io le rispetto, ma dobbiamo fare una scelta per la squadra”.

“Non è una decisione su di lui, è una decisione sulla direzione che prendiamo come squadra. E non sarebbe stato sostenibile per noi avere un giocatore che entra ed esce, non gioca le gare casalinghe e solo le trasferte. Cosa fai in allenamento a quel punto?”.

“Per tornare deve vaccinarsi e ci auguriamo che Irving lo faccia il più presto possibile. Se l’obbligo a New York rimane. E non chiedetemi se questo obbligo cambierà oppure no. Ripeto, dovete chiederlo a chi prende le decisioni in città, vi diranno che fanno affidamento sulla scienza e su ciò che il dipartimento della salute ci dice”.

Foto: LaPresse