NASCAR Truck Series, Martinsville: Smith trionfa e passa in finale. Nemechek si salva per un soffio, out Creed!

Zane Smith vince a Martinsville una delle prove più importanti della propria vita ed accede al Championship 4 della NASCAR Truck Series. L’alfiere di GMS Racing #21 si impone in Virginia al termine di una gara incredibile in cui non sono mancate le sorprese.

Todd Gilliland (Front Row Motorsports #38), già out dalla lotta per la finale di settimana prossima, ha iniziato nel migliore dei modi la penultima competizione del 2021 imponendo un ritmo pazzesco sui rivali. Il portacolori di Ford ha allungato in modo deciso su Sheldon Creed (GMS Racing #2) e John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4).



La Stage 1 si è conclusa con quattro passaggi d’anticipo in seguito ad un testacoda in curva 3-4 della vettura #4 di Cory Roper. Gilliland ha conquistato il primo ‘traguardo volante’ ed ha gestito la leadership in pit road davanti alla Toyota #4 ed alla Chevy #2.

Dopo una nuova neutralizzazione abbiamo assistito ad un deciso attacco di Nemechek che ha minacciato la leadership di Gilliland. Il #38 della Truck Series ha respinto il #4 del Kyle Busch Motorsport che nei minuti successivi ha dovuto difendersi da Creed. Dei detriti hanno ‘bloccato’ la prova e ci hanno permesso di gustarci un’altra interessante ripartenza con Gilliland saldamente leader sui due protagonisti per il campionato 2021.

Dopo aver vinto la Stage 2, Todd Gilliland ha deciso di cambiare 4 gomme, una scelta condivisa con John Hunter Nemechek, Sheldon Creed, Johnny Sauter, Matt Crafton, Ben Rhodes e Taylor Gray. Zane Smith (GMS Racing #21) è salito automaticamente in vetta davanti ad Carson Hocevar (Niece Motorsports #42).

Al 131° passaggio abbiamo vissuto il primo vero colpo di scena di giornata. Nemechek, campione della regular season ed assoluto protagonista per il titolo, è finito contro le barriere di curva 3-4 dopo un contatto con la vettura #22 Austin Wayne Self. Il portacolori di Toyota ha abbandonato l’evento rischiando l’esclusione dai Playoffs. Si salverà poi per soli 4 punti!

Le caution si sono susseguite nei minuti successivi con Smith sempre leader davanti a Corey Heim #51 ed a Stewart Friesen (Friensen #52). Gilliland è tornato all’attacco ed è tornato in cattedra su Smith che si è dovuto arrendere anche a Friesen.

I problemi per i protagonisti dei Playoffs sono continuati nei minuti seguenti con Creed che ha preso il muro all’uscita di curva 1-2, mentre Matt Crafton (ThorSport Racing #88) finiva in testacoda dopo un contatto con Grant Enfinger (ThorSport Racing #99) e veniva colpito all’uscita di ‘Turn 4’.

La lotta per il ‘Championship 4’ è diventata più che mai serrata con Friesen e Smith costretti a vincere per accedere alla finale. L’overtime, il prolungamento della corsa di due giri scattato per l’incidente sulla linea del traguardo di Dawson Cram #41, è stato decisivo per stabilire i pretendenti per il titolo 2021 della Truck Series.

Gilliland ha guidato il gruppo alla green flag davanti a Smith e Friesen. La Ford #38 ha provato a mantenere leadership dai due pretendenti per il titolo, una missione non riuscita. Tutto si è deciso all’uscita di curva 4 con Friesen che ha spinto in testacoda Gilliland, un incidente che ha concluso anticipatamente la corsa. Smith si è ritrovato in vetta ed ha raggiunto l’unico obiettivo che aveva per accedere alla finale: vincere.

Friensen, il campione 2020 Creed, Chandler Smith (Kyle Busch Motorsport #18) e Hocevar sono stati definitivamente esclusi dalla lotta per il titolo al termine di una competizione ricca di emozioni. John Hunter Nemechek, Matt Crafton, Ben Rhodes e Zane Smith sono i finalisti della NASCAR Truck Series. Appuntamento settimana prossima da Phoenix (Ariziona) per il ‘Championship 4’.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES MARTINSVILLE (PLAYOFFS)

1 #21 Zane Smith (P) +8 LEADER 2 #16 Austin Hill +8 +01.611 3 #18 Chandler Smith (P) +3 +02.855 4 #75 Parker Kligerman +26 +03.601 5 #88 Matt Crafton (P) +0 +04.084 6 #99 Ben Rhodes (P) −3 +05.017 7 #17 Taylor Gray +32 +05.321 8 #15 Tanner Gray +19 +06.755 9 #2 Sheldon Creed (P) −5 +07.422 10 #51 Corey Heim +18 +08.950 11 #56 Timmy Hill +13 +09.748 12 #42 Carson Hocevar # (P) −4 +10.877 13 #02 Kris Wright # +13 +11.290 14 #30 Danny Bohn +0 +12.550 15 #20 Spencer Boyd +3 +12.579 16 #45 Chris Hacker +21 +14.348 17 #52 Stewart Friesen (P) −10 +19.840 18 #12 Tate Fogleman −6 +22.519 19 #1 Hailie Deegan # +4 +23.874 20 #22 Austin Wayne Self +1 +33.643 21 #98 Grant Enfinger −6 +36.818 22 #32 Bret Holmes −2 +42.698 23 #41 Dawson Cram +10 +43.385 24 #19 Derek Kraus −7 +47.191 25 #38 Todd Gilliland −23 +00.000 26 #26 Tyler Ankrum −7 +02.369 27 #24 Jack Wood +7 +03.276 28 #25 Josh Berry(i) −3 1 LAP 29 #11 Spencer Davis +7 2 LAPS 30 #33 Jesse Iwuji +8 2 LAPS

Foto: LaPresse