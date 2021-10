In difesa di Antonio Giovinazzi. Non una cosa usuale nel circus della F1, anche perchè a farlo è “un insolito” David Coulthard. L’ex pilota scozzese, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è così espresso sul drive in forza all’Alfa Romeo.

“Antonio è un pilota di qualità. Penso – esordisce il britannico nel suo discorso – che abbia velocità, intelligenza, è un bel ragazzo, il che è sempre una buona cosa per i partner e gli sponsor”.

Poi ha aggiunto: “Certo, sarà sempre complicato quando sei in una squadra come l’Alfa, dove sei allineato alla squadra principale della Ferrari, ma il team Ferrari ha due giovani piloti, quindi non c’è un percorso chiaro per lui per andare lì. E poiché sei allineato alla Ferrari, probabilmente è un’opportunità limitata per andare in altre squadre. Quindi in questo momento spero che sia in grado di assicurarsi il suo futuro con l’Alfa e poi sono sicuro di cosa può fare al fianco di Bottas. Penso che sia la migliore possibilità per lui”.

Infine ha specificato: “La gente forse non dà ad Antonio il merito che gli spetta di stare un po’ davanti a Kimi. Penso che sia stato un paio di decimi davanti a Kimi in qualifica. Sai, non è qualcosa che sono riuscito molto spesso ai miei tempi quando ero al fianco di Kimi e, naturalmente, il tempo passa. Ma spero che sia in grado di continuare lì e poi vedere cosa si apre in futuro”.

Foto: Lapresse