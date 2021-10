Napoli-Legia Varsavia oggi, Europa League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming

Oggi torna l’Europa League per la terza giornata della fase a gironi, ed è il turno di Napoli-Legia Varsavia. I partenopei ospitano al ”Maradona” la squadra polacca, attualmente capolista del girone C a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Per la squadra di Luciano Spalletti, ancora imbattuta in campionato dopo 8 partite, è il momento di provare a rimettersi in carreggiata anche nella competizione europea, che li vede all’ultimo posto del proprio girone con un solo punto.

Il Napoli si presenterà alla partita con un formazione leggermente rimaneggiata anche se Spalletti ci ha tenuto a precisare che sceglierà la squadra migliore per vincere, disponendo di una rosa molto lunga: “Vorrei che non si parlasse di turnover, è abbastanza offensivo per questi calciatori”. Il match andrà in scena stasera alle 21.00 allo stadio ”Maradona” di Napoli, e sarà possibile vederla su Sky, DAZN e in chiaro su TV8.

PROGRAMMA NAPOLI – LEGIA VARSAVIA

Europa League 2021-22

Giovedì 21 ottobre 2021

Ore 21.00 Napoli-Legia Varsavia

DOVE SEGUIRE NAPOLI – LEGIA VARSAVIA IN TV E STREAMING

Diretta TV – Sky Sport e Tv8

Diretta Streaming – SkyGo e DAZN

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI – LEGIA VARSAVIA

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All. Michniewicz.

Foto: LaPresse