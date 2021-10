Fabio Quartararo è intervenuto nel corso della conferenza stampa del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il francese è pronto a dare battaglia ed a confermarsi leader della classifica generale a tre prove dalla conclusione.

Il portacolori della Yamaha approda nel Misano World Circuit Marco Simoncelli con 254 punti all’attivo contro i 202 di Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore lo scorso settembre in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il transalpino ha dichiarato: “Mi sento molto bene, non mi concentro sul titolo. Tutto può succedere, ma in questo momento voglio pianificare tutto come se fosse la prima prova della stagione. Voglio impostare il week-end senza pressioni. Non mi sono mai trovato in questa situazione, lo scorso anno ho imparato molto”.

Quartararo ha continuato con una considerazione sul nuovo calendario che sarà composto da 21 corse: “Il 2022 sarà fantastico. Ritornare per due volte sullo stesso circuito è molto strano. Credo che sia un passo verso la normalità. Sono molto curioso di correre in Indonesia, una pista che sembra molto veloce”.

Il #20 del gruppo è tornato sull’episodio avvenuto ad Austin in Moto3, un spaventoso incidente che ha portato alla squalifica per due eventi del turco Deniz Oncu (KTM). Nessuno si è infortunato in un crash che poteva avere delle conseguenze gravi. “Abbiamo vissuto un 2021 molto difficile con tre morti. L’incidente al COTA è stato spaventoso. Per Oncu è un peccato, ma penso che queste sanzioni siano necessarie in Moto3. Non è stato bello, la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male in quell’occasione”.

Foto: LaPresse