Motocross oggi, GP Pietramurata MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming. Quando corre Tony Cairoli

Oggi, mercoledì 27 ottobre, va in scena ad Arco di Trento il Gran Premio di Pietramurata 2021, quindicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale Motocross per le classi MX2 e MXGP. Si tratta del secondo atto del trittico in programma sulla pista trentina, che precederà gli ultimi due appuntamenti a Mantova di fine anno.

Jeffrey Herlings è reduce dalla doppietta di domenica scorsa e sembra lanciatissimo verso la fuga decisiva per il titolo in top class, grazie ai suoi 24 punti di vantaggio sul francese Romain Febvre e 27 sullo sloveno Tim Gajser. Ormai fuori dai giochi Jorge Prado e Tony Cairoli, con quest’ultimo a caccia di riscatto dopo il doppio zero del GP Trentino nella sua penultima apparizione a Pietramurata da pilota a tempo pieno nella MXGP.

Tutte le manche odierne del GP di Pietramurata 2021 verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare della MXGP con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della corsa al titolo nella classe regina.

Di seguito il programma completo del GP di Pietramurata 2021 per il Mondiale Motocross:

PROGRAMMA GP PIETRAMURATA 2021 MOTOCROSS

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Ore 12.15 Gara-1 MX2 (diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN)

Ore 13.15 Gara-1 MXGP (diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN)

Ore 15.10 Gara-2 MX2 (diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN)

Ore 16.10 Gara-2 MXGP (diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e su DAZN)

Foto: MXGP.com