Motocross MXGP, Jeremy Seewer si aggiudica gara-1 del GP del Garda, Cairoli chiude quinto. Febvre scavalca Herling in classifica

Un autentico spettacolo. La prima manche del GP del Garda, round del Mondiale 2021 di Motocross, ha regalato grandi emozione e vale la pena andarle a raccontare nella loro interezza.

Ad aggiudicarsi gara-1 è stato lo svizzero Jeremy Seewer che, resosi protagonista di un prova di grandissimo livello, ha ottenuto in sella alla Yamaha la prima vittoria parziale della stagione. Un successo prestigioso per l’elvetico che ha dato segnali di vitalità in questa uscita sul tracciato italiano.

In ottica iridata, la sfida a tre ha sorriso al francese Romain Febvre. L’alfiere della Kawasaki è giunto secondo a 20″318 dalla vetta riuscendo a mettersi alle spalle l’avversario n.1 per il titolo, l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) 3° a 27″360. Un confronto molto interessante nel quale il transalpino è stato capace di mantenere il sangue freddo e di precedere il neerlandese all’arrivo.

A completare il quadro, quarto il campione del mondo in carica Tim Gajser che sulla Honda si è dovuto accontentare di questo piazzamento a 29″230 dal vertice, perdendo nei fatti punti nella graduatoria generale. Con questi risultati Febvre, infatti, comanda con 594 punti, con un punto di margine su Herlings e 6 su Gajser.

Per quanto concerne Tony Cairoli, il siciliano ha dato un saggio delle qualità alla guida della KTM, ottenendo un più che discreto quinto posto e chiudendo la top-5 di gara-1 a 30″180. Si confida in una seconda manche ancora più convincente da parte di Tony che, nella sua ultima stagione agonistica, vuol regalare qualcosa di speciale ai suoi tifosi. In casa Italia, da annotare l’ottavo posto di Alessandro Lupino in sella alla KTM a 41″686.

CLASSIFICA GARA-1 GP GARDA 2021 MXGP

1 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:54.904 0.000 53.272 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:15.222 20.318 52.760 22

3 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:22.264 27.360 52.585 20

4 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:24.134 29.230 52.539 18

5 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:25.084 30.180 52.516 16

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:32.774 37.870 52.326 15

7 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:36.039 41.135 52.246 14

8 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 35:36.590 41.686 52.233 13

9 109 WRIGHT, Dylan CAN CMA Honda 114 Motorsports Honda 35:38.123 43.219 52.195 12

10 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:42.176 47.272 52.097 11

11 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 35:51.514 56.610 51.870 10

12 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 35:56.686 1:01.782 51.746 9

13 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:07.351 1:12.447 51.491 8

14 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 36:08.164 1:13.260 51.472 7

15 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:09.546 1:14.642 51.439 6

16 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 36:11.070 1:16.166 51.403 5

17 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:18.410 1:23.506 51.230 4

18 15 PHILIPPAERTS, David ITA FMI Yamaha 36:19.935 1:25.031 51.194 3

19 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 36:21.042 1:26.138 51.168 2

20 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 36:21.491 1:26.587 51.158 1

21 326 GILBERT, Josh GBR ACU Husqvarna 36:29.806 1:34.902 50.963 0

22 303 FORATO, Alberto ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery GASGAS 36:34.253 1:39.349 50.860 0

23 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:48.374 1:53.470 50.535 0

24 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:57.749 -1 Lap 50.540 0

25 667 NORDSTRÖM GRAAF, Anton SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:28.377 30.628 49.813 0

26 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 35:29.066 31.317 49.796 0

27 267 BERSANELLI, Edoardo ITA FMI Yamaha 35:40.960 43.211 49.520 0

28 333 BORZ, Luca ITA FMI Honda 35:48.010 50.261 49.357 0

29 644 GUARISE, Ismaele ITA FMI Husqvarna 36:57.538 1:59.789 47.810 0

30 79 HOARAU, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:28.537 -2 Laps 45.894 0

31 16 PATUREL, Benoit FRA FFM HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 21:27.800 -8 Laps 51.996 0

32 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 14:37.883 -12 Laps 50.850 0

33 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 13:01.947 -13 Laps 49.952 0

4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha did not start

Foto: MXGP.com