Siamo alla stretta finale nel Mondiale 2021 di F1. Mancano cinque gare alla conclusione e la situazione di classifica del campionato piloti è la seguente: Max Verstappen 287.5 e Lewis Hamilton 275.5.

La vittoria dell’olandese in Texas ha permesso all’alfiere della Red Bull di aumentare il vantaggio nei confronti di un Hamilton giunto secondo e sicuramente un po’ contrariato per questo riscontro. Il britannico della Mercedes si aspettava un risultato diverso su una pista che sulla carta avrebbe dovuto essere favorevole alla W12.

Ecco che ci si prepara al prossimo weekend del GP del Messico (5-7 novembre) al meglio delle proprie possibilità. Da questo punto di vista il consulente del team anglo-austriaco, Helmut Marko, ha analizzato quanto accaduto in questo 2021: “Temevamo le ultime gare perchè pensavamo che avrebbero potuto favorire Hamilton, ma anche con un pizzico di fortuna come in Russia siamo riusciti a ottenere punti importanti. Certo, ci sono stati episodi avversi come a Baku, Silverstone e in Ungheria nei quali Verstappen ha perso oltre 50 punti. Senza questi ‘contrattempi’ avremmo potuto gestire meglio questo scorcio di stagione“, l’analisi di Marko.

Guardando poi ai prossimi fine-settimana, l’austriaco ha un’idea chiara: “In Messico e in Brasile, considerando l’alta quota, dovremmo essere favoriti per il motore, anche se sarà tutto da verificare visto che in questo 2021 i valori sulla carta non sono mai stati rispettati. Vedremo quello che accadrà“.

