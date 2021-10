Motocross, GP Trentino 2021 in tv: orari, programma, tv, streaming

Il Mondiale Motocross si prepara per tornare nel Bel Paese per chiudere il calendario 2021 con cinque eventi consecutivi. Saranno infatti tre le competizioni in quel di Pietramurata, mentre a novembre ci si sposterà a Mantova per altre due manifestazioni.

Si inizierà con il GP del Trentino di questo fine settimana, una prova che anche nel 2020 si è disputata sui più giorni. Lo spettacolo è assicurato per un campionato più che mai aperto dopo il GP di Spagna (Madrid Xanadú).

Jeffrey Herlings è al comando della classifica generale con 505 punti all’attivo. L’olandese di KTM ha 12 lunghezze di vantaggio sul francese Romain Febvre (Kawasaki) e 15 su Tim Gajser (Honda) Occhi puntati sul nostro Tony Cairoli (KTM), quarto nella gara-2 nell’evento iberico di settimana scorsa.

Il Gran Premio del Trentino sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed in streaming Eurosport Player. La prima prova del trittico italiano in Trentino verrà proposta in differita su RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky). OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE GP TRENTINO 2021 MOTOCROSS

Domenica 24 ottobre

Eurosport/Eurosport Player

Ore 12.15 – Gara 1 MX2

Ore 13.15 – Gara 1 MXGP

Ore 15.10 – Gara 2 MX2

Ore 16.10 – Gara 2 MXGP

RAI Sport

17.00: Gara 1 MXGP – differita

19.50: Gara 2 MXGP – differita

GP TRENTINO 2021 IN TV

Diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 di Sky)

Diretta streaming su Eurosport Player

Differita su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

FOTOCATTAGNI