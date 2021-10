Sergio Garcia non sarà al via questo week-end del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Aspar, caduto ad Austin (Texas/USA) durante le prove libere, non ha ancora recuperato dall’infortunio e di conseguenza non potrà prendere parte alla terza manifestazione italiana della stagione.

Il secondo ‘DNS’ consecutivo esclude di fatto il portacolori di GasGas dalla lotta per il Mondiale contro l’iberico Pedro Acosta (KTM), al comando della Moto3 dopo la trasferta statunitense con 218 punti contro i 188 del nostro Dennis Foggia (Leopard)

Garcia ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Mi sento bene fisicamente, ma questa mattina abbiamo fatto una TAC di controllo per la mia lesione renale ed abbiamo visto che non è ancora guarita al 100%. L’ematoma non è ancora scomparso, i medici mi hanno raccomandato di non andare a Misano. Potrei farcela per il Portogallo, ma mi spiace perdere questa gara”.

L’iberico non sarà l’unico assente al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il turco Deniz Oncu (KTM Tech 3), squalificato dopo i fatti del ‘COTA’, verrà sostituito da Daniel Holgado, protagonista a tempo pieno nel CEV.

Out anche Gabriel Rodrigo, infortunato in quel di Aragon (Spagna) a settembre. L’argentino segna la terza assenza consecutiva e come accaduto negli USA non sarà sostituito. Gresini si prepara quindi per la prova di casa solamente con lo spagnolo Jeremy Alcoba

Foto: MotoGP Press