Moto2, risultati FP1 GP Emilia Romagna 2021: Augusto Fernandez svetta nella pioggia, 2° Bulega, 4° Arbolino, 5° Vietti

Ci si aspettava il primo round della saga tra Remy Gardner e Raul Fernandez nella mattinata romagnola, ma il derby interno al team Red Bull KTM Ajo è stato rimandato per colpa della pioggia, vera protagonista di queste prime ore sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, infatti, ha visto emergere Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS), ma la pattuglia italiana non è stata da meno, anche se ogni discorso sarà rimandato a FP2 e FP3 per definire la top 14.

Sul tracciato di Misano i piloti girano sotto la pioggia per 40 minuti per fare esperienza in queste condizioni anche se, secondo le previsioni meteo, non dovrebbero ripresentarsi domani e domenica. Il tempo di riferimento, come detto, lo ha piazzato lo spagnolo Augusto Fernandez proprio sotto la bandiera a scacchi, in 1:48.322 con 219 millesimi su Nicolò Bulega (Kalex Gresini), finalmente a suo agio con la moto anche in queste condizioni. Chiude al terzo posto, invece, lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) con il tempo di 1:48.704 a 382 millesimi.

Quarta posizione per un brillante Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) in 1:48.864 a 542 millesimi, davanti a Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) in 1:48.902 a 580. Sesta posizione per lo spagnolo Hector Garzò (Kalex Flexbox) a 588, mentre è settimo Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) in 1:48.969 a 647. Chiude ottavo il belga Barry Baltus (NTS RW) a 667, quindi è nono il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) a 967, infine chiude la top 10 Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 983, al termine di una sessione nella quale non ha voluto correre rischi.

Chiude al quindicesimo posto Mattia Casadei (Kalex Italtrans) a 1.330 dalla vetta, davanti al leader della classifica generale, l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) sedicesimo a 1.345. Si ferma in 21ma posizione Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) a 1.770, quindi 23° Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 2.013, 26° Simone Corsi (MV Agusta) a 2.721, davanti a Stefano Manzi (Kalex Flexbox) a 2.973, ma fermato da una caduta, 30° ed ultimo, infine, Tommaso Marcon (NTS RW) a 4.438.

La classe mediana tornerà in azione alle ore 15.10 per la seconda sessione di prove libere, che potrebbe dare un quadro più chiaro e preciso riguardo i valori in pista, con la sfida tra Remy Gardner e Raul Fernandez a monopolizzare tutte le attenzioni.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP EMILIA ROMAGNA 2021 – MOTO2

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 246.0 1’48.322

2 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.0 1’48.541 0.219 / 0.219

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 243.2 1’48.704 0.382 / 0.163

4 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 246.0 1’48.864 0.542 / 0.160

5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 244.8 1’48.902 0.580 / 0.038

6 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 244.8 1’48.910 0.588 / 0.008

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.8 1’48.969 0.647 / 0.059

8 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’48.989 0.667 / 0.020

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 244.3 1’49.289 0.967 / 0.300

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 244.3 1’49.305 0.983 / 0.016

11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 243.2 1’49.407 1.085 / 0.102

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 244.3 1’49.430 1.108 / 0.023

13 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 242.6 1’49.581 1.259 / 0.151

14 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 243.2 1’49.586 1.264 / 0.005

15 27 Mattia CASADEI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.7 1’49.652 1.330 / 0.066

16 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 243.2 1’49.667 1.345 / 0.015

17 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 244.8 1’49.825 1.503 / 0.158

18 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 243.2 1’49.844 1.522 / 0.019

19 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 245.4 1’49.935 1.613 / 0.091

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.7 1’49.968 1.646 / 0.033

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 242.1 1’50.092 1.770 / 0.124

22 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 242.1 1’50.233 1.911 / 0.141

23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 240.0 1’50.335 2.013 / 0.102

24 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 242.1 1’50.687 2.365 / 0.352

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 241.6 1’51.031 2.709 / 0.344

26 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 241.6 1’51.043 2.721 / 0.012

27 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 245.4 1’51.295 2.973 / 0.252

28 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 240.0 1’52.216 3.894 / 0.921

29 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 243.7 1’52.658 4.336 / 0.442

30 10 Tommaso MARCON ITA NTS RW Racing GP NTS 240.5 1’52.760 4.438 / 0.102

Credit: MotoGP.com Press