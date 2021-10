Masters1000 Indian Wells 2021, Cameron Norrie trionfa in California, Basilashvili sconfitto in tre set!

Con costanza ed equilibrio: sono questi gli ingredienti del successo di Cameron Norrie in California. Il tennista britannico ha sconfitto nell’atto conclusivo del Masters1000 di Indian Wells delle ‘sorprese‘ il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.36 ATP) per 3-6 6-4 6-1 in 1 ora e 51 minuti di partita e conquistato il titolo negli States.

Con questo risultato il tennista di Sua Maestà scala la classifica portandosi al n.15 del mondo, guadagnando ben 11 posizioni, e soprattutto scavalca nell’ATP Race Jannik Sinner, diventando n.10 di questa classifica così importante per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Una vittoria meritata in un confronto che ha cambiato il suo corso dal 4-4 del 2° set, quando il georgiano ha subìto la regolarità di Norrie e non è più stato in grado di fare male con il suo tennis. Per il classe ’95 si tratta del primo titolo in un 1000 ed è il primo britannico ad aggiudicarsi questo torneo, visto che neanche Andy Murray si era spinto a tanto.

Nel primo set l’inizio sorride a Norrie: il break del terzo game fa pensare che il mancino abbia già le carte in regola per fare la differenza. Niente di più sbagliato perché Basilashvili, con colpi di rara potenza, non dà modo di scambiare e nello stesso tempo nel britannico viene a mancare una componente fondamentale: la precisione. Tanti errori infatti da parte sua e non è un caso che nel sesto e nell’ottavo game ci siano i due break che regalino la frazione (6-3) al georgiano.

Nel secondo set lo scambio di ‘cortesie’ del terzo e quarto gioco anticipa il cambio di rotta. Si alza il vento in California e anche il britannico sale nettamente di livello. Il georgiano tira fuori dal cilindro alcuni vincenti di pregevole fattura, ma nel sesto game deve annullare una palla break e nel decimo perde il servizio a zero. Il parziale vola via sul 6-4 per Norrie.

Nel terzo set si assiste a un soliloquio nel giocatore di Sua Maestà: doppio break nel secondo e nel sesto game e sipario che cala sul 6-1 in 37′. La partita termina con Norrie che totalizza 1 ace, il 77% dei punti raccolti con la prima di servizio e il 48% con la seconda, conquistando il 41% dei quindici in risposta alla seconda di Basilashvili. Significativo il dato degli errori non forzati: 23 (Norrie) rispetto ai 44 dell’avversario.

