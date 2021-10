Masters 1000 Indian Wells 2021: i favoriti. Medvedev in pole, attenzione a Zverev e Berrettini

L’attesa sta per finire. Tra soli due giorni inizierà il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà un’edizione insolita, sia per il periodo della stagione in cui si giocherà (le scorse edizioni del torneo californiano si erano sempre svolte a marzo, ma quest’anno l’evento è stato rinviato ad ottobre causa Covid) sia perché per la prima volta dopo ventuno anni non sarà presente nessuno dei Big Three. Infatti, se da una parte sapevamo già che Nadal e Federer hanno terminato da tempo la loro stagione, dall’altra abbiamo appreso recentemente del forfait di un Djokovic che probabilmente non è ancora riuscito a riprendersi pienamente dalla batosta dello Us Open 2021.

Il favorito numero uno diventa quindi senza ombra di dubbio il fresco vincitore dell’ultimo slam della stagione, Daniil Medvedev (n. 2 del ranking). Dopo aver distrutto in finale a New York il sogno di Grande Slam di Djokovic, il russo è pronto per sfruttare le grandi assenze e per prendersi tutta la posta in palio anche sul cemento californiano.

Subito dietro a Medvedev troviamo sicuramente Alexander Zverev (n. 4 del ranking). Il tedesco in stagione ha già dimostrato di giocare molto bene su questa superficie (il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo e la vittoria al Masters 1000 di Cincinnati ne sono l’esempio più recente e più lampante) e se troverà la giusta continuità avrà grandi possibilità di fare la voce grossa all’interno del torneo.

Un gradino sotto a questi due ci sono Stefanos Tsitsipas (n.3 del ranking), Andrey Rublev (n.7 del ranking) e il nostro Matteo Berrettini (n.8 del ranking): il greco, nonostante il cemento non sia la sua superficie preferita, non va mai sottovalutato, il russo potrà contare sulla sua grande solidità e rappresenterà una vera insidia per tutti, mentre il nostro portacolori vorrà sicuramente stupire ancora dopo una stagione che lo ha visto arrivare addirittura fino in finale a Wimbledon e ai quarti sia allo Us Open sia al Roland Garros.

Le possibili sorprese, infine, potrebbero essere Casper Ruud (n.10 del ranking), Felix Auger-Aliassime (n.11 del ranking), Hubert Hurkacz (n. 12 del ranking) e Jannik Sinner (n.14 del ranking). Per questi quattro, tra l’altro, questo torneo sarà di assoluta importanza anche in chiave ATP Finals di Torino (attualmente nella Race del 2021 vediamo all’ottavo posto il norvegese, al nono il polacco, al decimo l’italiano e all’undicesimo il canadese) e assisteremo quindi sicuramente a una grandissima lotta.

Foto: LaPresse