Masters 1000 Indian Wells 2021: Hubert Hurkacz estromette Roger Federer dalla top 10 del ranking ATP

Con la vittoria di stanotte sull’americano Frances Tiafoe (molto netta peraltro, 6-3 6-2), Hubert Hurkacz è diventato protagonista a modo suo della scena tennistica. Il polacco, infatti, ha decretato l’uscita di scena di Roger Federer dai primi dieci dal ranking ATP a partire dal prossimo lunedì.

Era dal 2017 che Federer non si trovava in una simile situazione: lo svizzero era rimasto fuori, dopo l’infortunio successivo a Wimbledon 2016, per sei mesi, il che lo aveva retrocesso fino al numero 17 e, più in generale, fuori dalla top ten da novembre di quell’anno fino al 16 gennaio 2017. In quelle ultime due settimane del mese d’apertura del 2017, l’elvetico vinse gli Australian Open e tornò al numero 10.

L’otto volte vincitore di Wimbledon è entrato per la prima volta tra i migliori dieci il 20 maggio 2002, cioè dopo la sua prima vittoria ad Amburgo. Al tempo gli attuali Masters 1000 erano noti come Masters Series, con la definizione di Masters Cup del torneo finale che strizzava l’occhio a quella storica di, appunto, Masters. Entrò e uscì dalla top ten per qualche settimana, poi, dal 14 ottobre 2002 al 31 ottobre 2016, vi è rimasto sempre dentro.

Per Hurkacz si prospetta ora una sfida molto complicata con il russo Aslan Karatsev, che pare tornato quello di inizio stagione o quantomeno qualcosa di simile, in quella che è una corsa alle ATP Finals che coinvolge lui, il norvegese Casper Ruud e Jannik Sinner (con il canadese Felix Auger-Aliassime destinato a staccarsi questa settimana dopo aver perso incredibilmente dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas all’esordio). Per Federer, invece, del rientro non v’è certezza: quel che è sicuro è che dal gennaio del 2020 ha giocato davvero poco e nel 2021 è arrivato al massimo ai quarti di finale a Wimbledon. Proprio contro il polacco, con un 6-0 al terzo set sul Centre Court che è rimasto nella mente di molti.

Foto: LaPresse