Lotta, Mondiali Oslo 2021: definitivamente eliminati Gianluca Talamo ed Aron Caneva

La terza giornata dei Mondiali di lotta non sorride ai colori italiani: azzurri ancora alla ricerca della prima vittoria, dato che anche oggi i due nostri alfieri impegnati sono stati battuti al primo incontro. Entrambi in categorie di peso non olimpiche dello stile libero, esce ai ripescaggi Aron Caneva, mentre Gianluca Talamo va fuori al primo turno.

Nei -70 kg Gianluca Talamo viene battuto nel turno di qualificazione agli ottavi dal tedesco Shamil Ustaev, che si impone ai punti per 4-3. Il lottatore teutonico verrà poi sconfitto agli ottavi dallo statunitense James Malcolm Green e così per l’azzurro svanirà la possibilità del ripescaggio.

Nei -79 kg Aron Caneva viene sconfitto nel primo turno dei ripescaggi dall’armeno Arman Avagyan, che vince per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 13-2 dopo 4’52”. L’armeno si spingerà fino alla finale per il bronzo, ma verrà sconfitto dal georgiano Nika Kentchadze e terminerà al quinto posto.

Per rivedere gli azzurri all’opera occorrerà attendere venerdì 8 ottobre, quando toccherà a Nikoloz Kahelashvili, impegnato nella categoria di peso olimpica dei -97 kg della greco-romana. Nei prossimi giorni, dedicati alla lotta femminile, infatti, non ci saranno azzurre in gara.

