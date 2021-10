Lotta, Mondiali 2021: Aron Caneva accede ai ripescaggi per il bronzo, eliminati Iannattoni e Realbuto

La seconda giornata di gara dei Campionati Mondiali Senior di lotta 2021 è andata in archivio a Oslo con lo svolgimento delle finali delle prime quattro categorie dello stile libero, oltre alle eliminatorie di altri quattro tabelloni.

Day-2 negativo per i colori azzurri, con tre sconfitte su tre al primo turno, anche se Aron Caneva è stato fortunato ed è riuscito comunque a staccare il pass per i ripescaggi nei 79 kg. Il fratello di Dalma ha perso il suo incontro d’esordio contro l’iraniano Mohammad Nokhodilarimi per manifesta superiorità tecnica, ma domani si giocherà le residue chance di ottenere un bronzo mondiale (dovrà però vincere tre match consecutivi).

Eliminati al primo turno (senza ripescaggio) gli altri due lottatori italiani in gara oggi. L’italo-americano Colin John Realbuto ha pagato dazio al debutto iridato con lo statunitense John Diakomihalis nei 65 kg, mentre Simone Iannattoni è stato sconfitto dall’americano Jden Michael Cox nei 92 kg.

Assegnati in serata primi titoli della manifestazione. Nei 61 kg il russo Abasgadzhi Magomedov ha sconfitto in finale per 4-1 l’americano Daton Duain Fix. Terza medaglia d’oro mondiale consecutiva nei 74 kg per il fuoriclasse statunitense Kyle Dake, che si è sbarazzato nell’atto conclusivo dello slovacco Tajmuraz Salkazanov per 7-3.

Grandissima soddisfazione per l’iraniano Hassam Aliazam Yazdanicharati, che si laurea campione mondiale nei -86 kg sconfiggendo per 6-2 l’americano David Morris Taylor III e prendendosi la rivincita della finale olimpica persa a Tokyo con lo stesso avversario. Iran in trionfo anche nei 125 kg grazie a Amir Hossein Zare, che ha sconfitto nella finalissima per 9-2 il georgiano Geno Petriashvili.

Foto: Lapresse