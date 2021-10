LIVE Moto2, GP Emilia-Romagna 2021 in DIRETTA: Arbolino e Bezzecchi al comando sul bagnato. Alle 15.10 la Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

11.45 Grazie per averci seguito. Appuntamento questo pomeriggio alle 15.10 per la sedicesima qualifica del Mondiale Moto2 2021. Un saluto a tutti!

11.43 La pioggia rovina la mattinata di Misano. La condizione potrebbe migliorare per le qualifiche, mentre la gara dovrebbe essere asciutta.

11.41 Gardner, Viergie, Vietti, Lowes, Ogura, R. Fernandez, Luthi, Canet, Ramirez, Manzi, Aldeguer, Manzi, A. Fernandez e Canet passano direttamente in Q2. Out Bezzzecchi, il migliore questa mattina.

11.38 La classifica della FP3:

1 14 T. ARBOLINO 1:47.902 2 72 M. BEZZECCHI +0.003 3 37 A. FERNANDEZ +0.502 4 25 R. FERNANDEZ +0.545 5 9 J. NAVARRO +0.803 6 44 A. CANET +0.848 7 35 S. CHANTRA +0.886 8 40 H. GARZO +0.903 9 13 C. VIETTI +0.930 10 87 R. GARDNER +1.057

11.35 Bandiera a scacchi! Tony Arbolino conquista la leadership all’ultimo giro su Bezzecchi! Doppietta italiana sul bagnato.

11.33 Caduta in curva 13 per Tommaso Marcon. Non ci sono conseguenze per il #10 del gruppo che è scivolato al ‘Carro’.

11.30 La classifica aggiornata a 5 minuti dalla fine:

1 72 M. BEZZECCHI 1:47.905 2 14 T. ARBOLINO +0.782 3 9 J. NAVARRO +0.800 4 11 N. BULEGA +1.251 5 37 A. FERNANDEZ +1.251 6 54 F. ALDEGUER +1.535 7 40 H. GARZO +1.613 8 97 X. VIERGE +1.672 9 96 J. DIXON +1.700 10 22 S. LOWES +1.753

11.27 Caduta per Mattia Casadei, errore per lui alla ‘Rio’. Non ci sono conseguenze per lui.

11.25 Tre italiani nella Top3! Bulega sale terzo alle spalle di Arbolino e Bezzecchi.

11.22 Torna in pista Marco Bezzecchi che, lo ricordiamo, è al momento 15° nella classifica combinata con 18 millesimi dalla Top14.

11.20 Secondo posto per Tony Arbolino! Ottimo passo dell’italiano che nel 2021 sarà in pista con Marc VDS.

11.17 La classifica aggiornata:

1 72 M. BEZZECCHI 1:47.905 2 14 T. ARBOLINO +0.782 3 37 A. FERNANDEZ +1.412 4 40 H. GARZO +1.613 5 11 N. BULEGA +1.747 6 96 J. DIXON +1.817 7 97 X. VIERGE +2.021 8 62 S. MANZI +2.220 9 22 S. LOWES +2.220 10 87 R. GARDNER +2.288

11.15 Secondo tempo quest’oggi per Remy Gardner. L’australiano si colloca alle spalle di A. Fernandez nella graduatoria combinata a 20 minuti dal termine della FP3.

11.12 Giro veloce per Marco Bezzecchi in 1:48.337. L’alfiere di Sky si trova a suo agio quest’oggi mostrando un ritmo migliore di ieri.

11.10 Tempi alti ancora a Misano. I protagonisti girano a 7 secondi dal tempo di Fernandez di ieri.

11.07 Ottimo passo per Marco Bezzecchi sul bagnato. Il padrone di casa cerca un risultato di spicco dopo la mediocre prova dello scorso settembre nel GP di San Marino.

11.04 La classifica aggiornata della FP3:

1 96 J. DIXON 1:49.722 2 72 M. BEZZECCHI +0.274 3 40 H. GARZO +1.326 4 87 R. GARDNER +1.345 5 37 A. FERNANDEZ +1.392 6 22 S. LOWES +1.454 7 27 M. CASADEI +1.500 8 25 R. FERNANDEZ +1.535 9 97 X. VIERGE +1.794 10 21 F. DI GIANNANTONIO +1.930

11.03 La pista non dovrebbe consentire ai piloti di migliorare i tempi di ieri. La combinata dovrebbe restare intatta.

11.00 L’iberico Augusto Fernandez (Marc VDS) è al comando della graduatoria combinata in 1.40.930, una prestazione che è stata realizzata ieri con le slick.

10.57 Frattura alla clavicola per Joe Roberts. L’americano di Italtrans dovrebbe rientrare in quel di Portimao (Portogallo), penultimo atto della stagione.

10.55 Green Flag! Scatta la FP3 del GP dell’Emilia Romagna per quanto riguarda la Moto2.

10.52 Tutto è pronto, tra meno di 5 minuti si accenderanno i motori nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli.

10.50 La classifica della combinata potrebbe modificarsi al termine di questa sessione. Ricordiamo che i migliori 14 passano direttamente alla Q2 che si svolgeranno questo pomeriggio.

10.47 La graduatoria del Mondiale alla vigilia della terza tappa italiana del 2021:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 271

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 262

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 206

4 Sam LOWES Kalex GBR 140

5 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 131

6 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 128

7 Aron CANET Boscoscuro SPA 124

8 Ai OGURA Kalex JPN 113

9 Marcel SCHROTTER Kalex GER 84

10 Xavi VIERGE Kalex SPA 83

11 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 78

12 Joe ROBERTS Kalex USA 59

13 Celestino VIETTI Kalex ITA 53

14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 51

15 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 41

16 Cameron BEAUBIER Kalex USA 39

17 Somkiat CHANTRA Kalex THA 37

18 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 29

19 Jake DIXON Kalex GBR 27

20 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 23

21 Thomas LUTHI Kalex SWI 21

22 Stefano MANZI Kalex ITA 20

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 16

24 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 13

25 Hector GARZO Kalex SPA 12

26 Nicolò BULEGA Kalex ITA 12

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 10

28 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

29 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 4

30 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

31 Barry BALTUS NTS BEL 2

32 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN

33 Manuel GONZALEZ MV Agusta SPA

34 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

35 Tommaso MARCON MV Agusta ITA

36 Miquel PONS MV Agusta SPA

37 John MCPHEE Kalex GBR

38 Fraser ROGERS NTS GBR

39 Taiga HADA JPN

39 Taiga HADA Kalex JPN

40 Xavi CARDELUS Kalex AND

41 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL

42 Keminth KUBO Kalex THA

10.44 La classifica combinata dopo le libere di ieri:

37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’48.604 20 1’40.930 15

2 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’49.667 17 1’41.006 19 0.076 0.076

3 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’49.430 19 1’41.012 16 0.082 0.006

4 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’52.216 5 1’41.446 14 0.516 0.434

5 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’48.902 17 1’42.153 14 1.223 0.707

6 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’50.687 9 1’42.326 14 1.396 0.173

7 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.935 21 1’42.330 16 1.400 0.004

8 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’49.305 15 1’42.387 14 1.457 0.057

9 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.968 7 1’42.421 16 1.491 0.034

10 54 F.ALDEGUER SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’49.844 21 1’42.693 14 1.763 0.272

11 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’51.295 9 1’43.051 14 2.121 0.358

12 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’52.735 17 1’43.096 18 2.166 0.045

13 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’49.581 11 1’43.115 16 2.185 0.019

14 44 A.CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’49.918 11 1’43.348 15 2.418 0.233

15 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’48.969 11 1’43.366 14 2.436 0.018

16 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’51.043 11 1’43.482 14 2.552 0.116

17 75 A.ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’50.233 16 1’43.631 15 2.701 0.149

18 9 J.NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’49.825 11 1’43.679 14 2.749 0.048

19 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’51.031 18 1’43.771 15 2.841 0.092

20 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’48.864 21 1’43.852 15 2.922 0.081

21 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’49.407 15 1’43.940 16 3.010 0.088

22 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’49.289 14 1’43.982 9 3.052 0.042

23 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’48.910 21 1’44.020 17 3.090 0.038

24 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’50.335 15 1’44.180 12 3.250 0.160

25 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’50.092 18 1’44.218 13 3.288 0.038

26 27 M.CASADEI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.652 21 1’44.444 15 3.514 0.226

27 10 T.MARCON ITA NTS RW Racing GP NTS 1’52.760 19 1’44.565 16 3.635 0.121

28 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’48.541 21 1’44.725 8 3.795 0.160

29 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’49.098 11 1’44.861 11 3.931 0.136

30 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’48.989 21 1’46.332 14 5.402 1.471

10.41 I piloti si preparano per scendere in pista. Non piove in questo momento, ma la pista è bagnata. Le condizioni non sono molto diverse da ieri.

10.38 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Tra pochi minuti si parte!

Presentazione week-end GP Emilia Romagna – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere e delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto della Moto2 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Misano Adriatico, tracciato che accoglie per la seconda volta il Motomondiale in seguito alla cancellazione del GP della Malesia.

Nella giornata odierna è attesa un primo atto della sfida tra l’australiano Remy Gardner ed allo spagnolo Raul Fernandez. I due alfieri di KTM Ajo sono separati da soli nove punti con l’iberico che è pronto a ricucire il gap sul rivale dopo il successo in quel di Austin (COTA/Texas).

Le prove libere di ieri hanno premiato lo spagnolo Augusto Fernandez. Il portacolori di Marc VDS ha fermato il cronometro sul tempo di 1.40.930 con 76 millesimi di vantaggio su Gardner. Terza piazza per il catalano Xavier Vierge (Sprinta) davanti al britannico Jake Dixon (Sprinta), rispettivamente a +0.082 ed a +0.516.

Appuntamento da non perdere alle 10.55 per la FP3, sessioni che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press