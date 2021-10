LIVE Inter-Udinese 2-0, Serie A calcio in DIRETTA: Correa torna a far vincere i nerazzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.32 Le pagelle del match

Inter: Handanovic 7; Skriniar 7, Ranocchia 7, Bastoni 7; Dumfries 6.5, Barella 7 (80’ Sensi sv), Brozovic 7.5, Calhanoglu 7 (70’ Vidal 6), Perisic 7 (85’ Dimarco sv); Dzeko 6.5 (80’ Lautaro sv), Correa 8 (70’ Sanchez 6).

Udinese: Silvestri 6.5, Becao 6.5, Nuytinck 6.5, Samir 7, Molina 6.5 (89’ Soppy sv), Jajalo 6 (59’ Walace 7), Makengo 6.5 (70’ Arslan 7), Stryger Larsen 7 (70’ Udogie 6); Pereyra 7, Beto 6, Success 6 (59’ Deulofeu 6.5).

14.26 Triplice fischio: Inter batte Udinese 2-0 con la doppietta di Correa!

90+3′ Deulofeu non sfrutta a dovere un corner, buttando il pallone fuori.

90+2′ Udogie mette un pallone in area, la difesa avversaria allontana. Altro tentativo invano dell’Udinese.

90′ 3 minuti di recupero.

89′ Cambio Udinese: fuori Molina, dentro Soppy.

88′ Cross di Arslan in mezzo, ma ancora nessun compagno si fa trovare nell’area nerazzurra.

85′ Cambio Inter: fuori Perisic, dentro Dimarco.

82′ Sugli sviluppi, Deulofeu segna, ma in fuorigioco.

81′ DEULOFEU! L’attaccante bianconero prende palla al limite da una verticalizzazione, calcia sotto la traversa ma Handanovic si tuffa e devia in angolo. Udinese vicinissima ad accorciare le distanze.

80′ Doppio cambio Inter: fuori Dzeko e Barella, dentro Lautaro e Sensi.

79′ Punizione Udinese: servizio in area, ma l’Inter allontana per difendere il risultato.

77′ Fallo di Vidal in mezzo al campo, punizione Udinese.

75′ Alexis Sanchez trovato in offside. Il cileno si propone subito per sorprendere Inzaghi.

73′ VIDAL! Riceve un pallone dal limite, ma lo tira fuori alla sinistra di Silvestri.

71′ Doppio cambio Udinese: fuori Makengo e Stryger Larsen, dentro Arslan e Udogie.

70′ Doppio cambio Inter: fuori Calhanoglu e Correa, dentro Vidal e Sanchez.

69′ Il Tucu scambia con Dumfries, col pallone davanti la porta, vuota, facile da spingere. 2-0!

68′ COOOORREEEEEEAAAAA! DI NUOVOOOO!

67′ Makengo al tiro, centrale per Handanovic.

66′ Altro traversone di Pereyra, Skriniar spazza il pallone.

64′ Barella cerca Dzeko in verticale, ma trova Samir.

62′ L’Inter rimane in proiezione offensiva, fermata per un fallo su Dzeko.

61′ Il Tucu viene servito da Perisic, poi calcia sul primo palo e batte Silvestri, 1-0!

60′ CORREEEEAAAAA!

59′ Doppio cambio Udinese: fuori Jajalo e Success, dentro Walace e Deulofeu.

56′ Dumfries, più coraggioso, va lungo la sua fascia, ma serve male Correa che si era proposto in profondità.

55′ Scambio tra Dzeko e Correa, poi il pallone allargato verso destra, ma Dumfries non ci arriva.

53′ Calhanoglu, da fermo, verso Dzeko: pallone troppo alto, nonostante i centimetri dell’attaccante.

52′ Pereyra entra in area di rigore, il suo passaggio non è per nessuno. I compagni non si fanno trovare nell’area piccola.

51′ Ammonito Pereyra per un’entrata irregolare su Dzeko.

50′ Anche Brozovic vuole il colpo da fuori: largo.

49′ Molina percorre la fascia destra, Ranocchia in fallo laterale.

47′ Ancora l’Inter in avanti! Dal calcio d’angolo di Calhanoglu, Correa non riesce a staccare di testa. Il pallone continua a viaggiare verso Dzeko e Dumfries che non arrivano sulla palla in mezzo.

46′ Inizia il secondo tempo!

13.21 Finisce il primo tempo tra Inter e Udinese: 0-0! Barella il più attivo verso la porta di Silvestri, tanto sacrificio sia in attacco che in difesa per Stryger Larsen. Tra meno di un quarto d’ora, la ripresa!

45′ Un minuto di recupero.

43′ Tentativo da posizione defilata di Stryger Larsen, Handanovic c’è.

41′ L’Udinese ritorna nella metà capo interista. Molina calcia alto da fuori.

40′ Calhanoglu va al cross, Samir si mette in proprio evitando Dzeko, respingendo anche il tiro di Barella.

38′ Fallo di Beto su Brozovic: è il primo ammonito del match.

36′ Ranocchia fa da sponda per Dzeko, che non arriva sul pallone. Stryger Larsen sempre presente a levar via.

35′ BARELLA! Al solito, da fuori: trova il muro bianconero.

33′ Perisic ci riprova: il suo cross viene messo in calcio d’angolo da Samir.

31′ Becao rimane a terra dopo uno scontro con Silvestri. Sanitari in campo. Il portiere aveva appena preso un pallone toccato da Dzeko su cross di Dumfries.

29′ Perisic effettua un cross in mezzo all’area, Becao allontana di testa.

28′ Si fa vedere Dumfries: inserimento in area, senza riuscire a calciare.

26′ BARELLA! Instancabile! Riceve palla dalla rimessa laterale di Perisic e tira verso lo specchio. Silvestri compie una gran parata in tuffo.

25′ Calhanoglu cerca Barella, ma è ancora Stryger Larsen a fermare i nerazzurri. Palla in corner.

23′ Rispondono i bianconeri: Molina effettua un cross per Stryger Larsen, il più propositivo nell’Udinese, ma non lo trova.

21′ RANOCCHIA! Proprio l’uomo che non ti aspetti. Angolo di Calhanoglu, colpo di testa del difensore con la palla fuori di poco.

18′ L’Inter fa possesso palla, Samir anticipa Dzeko e interrompe tutto.

17′ Terzo tentativo largo di Barella. Il mediano è on fire.

16′ Il centrocampista nerazzurro è l’assoluto protagonista fino a ora, a tal punto che Molina commette fallo su di lui.

15′ Barella insiste a voler trovare il gol dalla distanza: nuovamente impreciso.

13′ Buon atteggiamento da parte degli uomini di Gotti in questa prima fase di match.

12′ ANCORA BARELLA! Correa lo serve e, smarcato, calcia su Silvestri che risponde col piede.

10′ L’Udinese guadagna un angolo. Stryger Larsen va a battere, Dzeko allontana.

9′ BARELLA! Spara il tiro dalla distanza, ma la palla va alta in curva.

6′ Spallata di Success su Bastoni, fallosa. Punizione Inter.

5′ STRYGER LARSEN! Colpo debole e centrale all’altezza del dischetto del rigore: Handanovic para sulla linea bianca di porta.

4′ Classiche divise per entrambe le squadre: Inter in nerazzurro, Udinese in bianconero.

3′ Barella e Calhanoglu provano a fare girare il pallone, l’Udinese si difende ancora con il contrasto sul fondo.

2′ Dumfries chiude un attacco avversario in fallo laterale.

1′ Inizia la partita!

12.30 Le due squadre effettuano il loro ingresso in campo.

12.25 Quasi tutto pronto per l’inizio della partita.

12.20 Simone Inzaghi a Sky: “Sarà una partita difficile, servirà la vera Inter”. Jean-Victor Makengo (Udinese): “Siamo arrivati qui per fare punti, la concentrazione sarà fondamentale”.

12.15 Nella giornata di ieri, si sono giocati tre anticipi: il pareggio per 2-2 tra Atalanta e Lazio, la deludente sconfitta della Juventus in casa del Verona per 2-1 e la vittoria netta del Torino sulla Sampdoria per 3-0.

12.10 L’arbitro della sfida è Sacchi, assistito da Vivenzi e Rocca. Quarto uomo, Paterna. Al VAR, Di Paolo, assistito da Bresmes.

12.05 Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con il 75% della capienza totale, come da legge, a disposizione per il pubblico.

12.00 Tra mezz’ora, il fischio d’inizio di Inter-Udinese, match valido per la 11° giornata di Serie A.

11:30 La formazione ufficiale dell’Udinese (3-4-3): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Jajalo, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra, Beto, Success. All: Gotti.

11:25 La formazione ufficiale dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All: Inzaghi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Inter-Udinese, partita di calcio valida per l’11° giornata del campionato di Serie A.

Le due squadre

L’Inter, reduce dal successo di Empoli per 2-0, vuole fare bottino pieno anche contro l’Udinese e proteggere il terzo posto in classifica. Per i nerazzurri, sarà importante arrivare carichi per la sfida di ritorno in Champions League in casa dello Sheriff Tiraspol, e per i due big match successivi in campionato. Prima il derby col Milan, poi il Napoli capolista. Sembra che davanti ad Handanovic, il tecnico Inzaghi possa far giocare Ranocchia dal 1′ al posto di De Vrij. A centrocampo, staffetta Brozovic-Barella, quindi spazio per Vidal e Dumfries-Perisic sulle fasce. Riposo per Lautaro, con Correa ad affiancare Dzeko in attacco.

D’altra parte, l’Udinese, quattordicesimo, non vince da 7 partite, di cui 4 tutte pareggiate (le ultime tre per 1-1). I bianconeri, nel recente periodo, hanno avuto sfortuna negli episodi arbitrali, con almeno 5 punti da poter recriminare. Mister Gotti cercherà di puntare ancora su Beto, sorpresa dell’ultimo periodo con 3 gol nelle ultime 4 sfide di campionato. Inoltre, dopo diversi problemi fisici, si rivede tra i convocati Gerard Deulofeu, a dare una mano in attacco. A centrocampo, si opterà per Makengo e Udogie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Udinese, partita di calcio valida per l’11° giornata del campionato di Serie A: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

