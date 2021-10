LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: vittoria di Matthew Walls su Giacomo Nizzolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE)

16.48 Con le parole di Walls, chiudiamo qui la DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2021! Buon proseguimento con OA Sport!

16.47 “Ho trovato la posizione giusta nel gruppo, ho scelto le ruote migliori e ho avuto le gambe giuste per trovare la vittoria. Vincere l’oro nell’omnium mi ha aiutato a trovare il momento giusto in questo sprint assai caotico. Spero di migliorare ancora e di avere una buona carriera. Questa vittoria dimostra che posso vincere in strada e non solo in pista”. Le parole di Matthew Walls al termine della gara.

16.40 Le prime 12 posizioni della Gran Piemonte 2021:

1 WALLS Matthew BORA – hansgrohe 200 125 3:34:47

2 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka NextHash 150 85 ,,

3 KOOIJ Olav Team Jumbo-Visma 125 60 ,,

4 TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates 100 50 ,,

5 GHIRMAY HAILU Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 85 45 ,,

6 MARECZKO Jakub Vini Zabù 70 40 ,,

7 MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 60 35 ,,

8 DE KLEIJN Arvid Rally Cycling 50 30 ,,

9 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 40 26 ,,

10 OLDANI Stefano Lotto Soudal 35 22 ,,

11 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 30 20 ,,

12 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 25 18 ,,

16.38 Una volata che ha visto alcune squadre abdicare ad un chilometro dalla fine, con la Cofidis di Elia Viviani a pagarne le conseguenze. Il primo a lanciare la volata è Matteo Trentin, ma ai 100 metri dall’arrivo l’oro olimpico dell’Omnium è riuscito a prendere il centro della strada e arrivare con quasi una bicicletta di vantaggio su Nizzolo. Terzo posto per Kooij (Jumbo-Visma).

16.37 VINCE MATTHEW WALLS! L’UOMO DELLA BORA-HANSGROHE SI IMPONE SU GIACOMO NIZZOLO!

16.37 Scattata la volata!!

16.36 Viviani e Hayter rimasti dietro!

16.36 Ultimo chilometro e il gruppo rischia tantissimo! Restringimento improvviso di carrellata ed in molti perdono le ruote dei migliori!

16.33 La Ineos tenta di prendere il comando delle operazioni per Ethan Hayter. Foratura per Davide Orrico (Vini Zabù).

16.31 Ultimi cinque chilometri!

16.28 Ora in testa c’è l’Astana, tutta per Alex Aranburu, corridore assai veloce.

16.26 Fa capolino anche la Ineos-Grenadiers nelle prime posizioni. Meno di dieci chilometri all’arrivo.

16.24 Le squadre che vogliono giocarsi il successo tentano tutte di portarsi in avanti.

16.21 Bahrain-Victorious a tirare il gruppo. Si vede la maglia di campione europeo di Sonny Colbrelli.

16.19 Rientrato in gruppo l’olandese Kooij, velocista della Jumbo-Visma.

16.15 Caduta in gruppo: scivolata di Olav Kooij (Jumbo-Visma) in una curva a sinistra.

16.13 Tentativo velleitario per l’iberico, ripreso quasi immediatamente. 20 chilometri al traguardo. Intanto si stacca Manuele Boaro dopo aver dato tutto nella fuga.

16.10 Nuovi tentativi di allungo: c’è Txomin Juaristi (Euskaltel Euskadi) che prova a fare tutto da solo.

16.07 Ripresi i quattro in fuga.

16.04 Poche centinaia di metri per Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo). Il gruppo li ha nel mirino.

16.02 Il gruppo si è avvicinato moltissimo, 13”, ma ora sembra aver di nuovo tirato il freno. 30 chilometri al traguardo.

16.00 Ripreso immediatamente l’azzurro dell’Astana.

15.58 Boaro (Astana) prova ad andarsene, con il gruppo che si è avvicinato a 20”.

15.55 Tratto di leggera salita, i quattro in avanti però sembrano avere il destino segnato.

15.52 Ricordiamo che in gruppo c’è anche Matteo Pelucchi: per l’uomo della Qhubeka NextHash quella di oggi è l’ultima corsa della carriera.

15.48 55” di vantaggio per Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

15.43 Giacomo Nizzolo ha perso qualche metro, ma viene aiutato da un compagno di squadra a rientrare in gruppo.

15.38 Fanno capolino nel gruppo inseguitore anche alcuni uomini della Cofidis, per lavorare in favore di Elia Viviani.

15.35 Siamo a 50 chilometri dall’arrivo di Borgosesia.

15.31 Nuova accelerata del plotone, con i primi quattro che hanno 45” di vantaggio.

15.27 Ad attestarlo, il fatto che i fuggitivi mantengono ancora 1’04” di vantaggio.

15.24 Il gruppo tiene sotto controllo Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), tenendoli a bagnomaria.

15.20 Sole sulla corsa. Un sollievo dopo gli ultimi giorni di brutto tempo.

15.16 Ora il gruppo ha leggermente rallentato con i quattro di testa che toccano di nuovo il minuto. Traguardo ancora lontano, oltre i 60 chilometri.

15.11 Qhubeka-NextHash al lavoro per Davide Nizzolo e il margine scende a 50”.

15.07 71 chilometri al traguardo e il gruppo si porta a 1’08” da Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo).

15.02 Tratto di corsa in leggerissima discesa. Toccate le due ore di corsa.

14.56 Il plotone sta accelerando, lo svantaggio è sceso sotto i due minuti. 1’38” per la precisione.

14.52 Ora il gruppo si sta riavvicinando, ora è a 2’06” dai quattro di testa.

14.49 Media molto alta fino ad ora, superiore ai 45 all’ora.

14.44 Gara che sta per transitare a Biella.

14.40 Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), questi i quattro fuggitivi.

14.36 Il gruppo principale è a 2’40” dai quattro di testa.

14.34 Ormai Frapporti si è rialzato e viene ripreso immediatamente dal gruppo. Meno di 100 chilometri dal traguardo.

14.29 Gli attaccanti iniziano la discesa, poco più di 100 km al termine della corsa.

14.27 Continua ad accumulare svantaggio Frapporti, 40” dalla testa.

14.24 Questa la situazione quando siamo vicini allo scollinamento di La Serra: i quattro uomini al comando Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), hanno salutato la compagnia del quinto fuggitivo Marco Frapporti (Vini Zabù) che ora insegue a 20”. Gruppo segnalato a 2′ 20”.

14.21 Ritmo regolare del gruppo in salita, mentre Frapporti purtroppo non riesce a riportarsi sui battistrada.

14.19 Tra gli attaccanti Marc Soler sembra decisamente il più pimpante, è lui che detta l’andatura.

14.17 In difficoltà Marco Frapporti, che stenta nel tenere le ruote dei compagni di fuga.

14.14 I fuggitivi approcciano in questo momento la salita di La Serra. Gruppo segnalato a 1’58”.

14.12 La media della prima ora di corsa è stratosferica: 49,6 km/h.

14.10 6,7 km al 5,2% i numeri dell’unica asperità di giornata. Nessuno dovrebbe staccarsi dal gruppo date le pendenze non proibitive.

14.08 1’47” il vantaggio dei fuggitivi, tra meno di 5 km inizieranno le rampe di La Serra.

14.05 Se n’è andata la prima ora di corsa, 120 km all’arrivo.

14.03 Il Gran Piemonte è stato promosso l’anno scorso con merito nel circuito UCI Pro Series.

14.00 Qhubeka NextHash e Cofidis, le formazioni di Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani, stanno dettando il passo del plotone che ora si riavvicina: scende sotto i due minuti il margine degli attaccanti.

13.57 Deciso cambio di ritmo in testa al gruppo.

13.55 Ricordiamo i fuggitivi: Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

13.52 I battistrada continuano a racimolare secondi: 2’25” sul plotone.

13.49 É un Gran Piemonte molto competitivo quello di oggi: al via 13 squadre World Tour e 8 formazioni Professional.

13.47 Problema meccanico ai danni di Marco Frapporti, rapido cambio bici per l’alfiere della Vini Zabù.

13.45 I battistrada aumentano il loro margine, 2’16” il vantaggio attuale.

13.43 Gli uomini della Cofidis di Elia Viviani si affacciano in testa al gruppo per controllare la fuga.

13.41 Tra una ventina di chilometri i corridori affronteranno la salita di La Serra, unica asperità di giornata.

13.39 Dopo quasi 30 km di corsa possiamo ufficializzare la fuga di giornata: attaccanti ad 1’40” dal gruppo.

13.36 L’anno scorso vinse George Bennett in volata, bruciando sul finale Diego Ulissi e Mathieu Van Der Poel. Il neozelandese non è della partita quest’oggi.

13.33 Petr Rikunov (Gazprom RusVelo) ha provato a raggiungere i battistrada ma si è mosso tardi, il plotone lo ha già riassorbito.

13.31 Dopo un inizio di frazione a tutta birra il gruppo abbassa il ritmo, fuggitivi già oltre il minuto e mezzo di vantaggio.

13.29 Questi gli attaccanti della prima ora: Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) e Marco Frapporti (Vini Zabù).

13.26 Il gruppo tirato dagli uomini della Bardiani Faizanè cerca di ricucire sulla testa della corsa. Nel prossimo aggiornamento i nomi dei cinque battistrada.

13.24 Non si sono presentati al via di Rocca Canavese tre corridori: Anton Palzer (BORA-Hansgrohe), Natnael Berhane (Cofidis), e Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

13.21 Un nuovo gruppetto di attaccanti prende qualche metro di vantaggio.

13.18 Si susseguono gli attacchi in testa al gruppo. Vedremo se riuscirà ad andare via la fuga.

13.16 Quella di oggi è la 105esima edizione del Gran Piemonte, che fu inaugurato nel lontano 1906.

13.14 Raggiunti gli attaccanti, il gruppo si ricompatta anche nelle retrovie.

13.11 I numerosi saliscendi nel tratto iniziale di corsa stanno contribuendo a frammentare il plotone.

13.09 Ritmo sostenuto fin dalle prime battute, gruppo allungatissimo.

13.07 Iniziano subito i tentativi di fuga, un gruppetto di cinque unità prova a scappare.

13.05 Sono 168 i chilometri in programma quest’oggi, su un percorso che prevede poche difficoltà altimetriche. Favoriti dunque i velocisti.

13.02 Subito un problema meccanico per Patrick Konrad (BORA-Hansgrohe).

13.00 Terminato il breve tratto di trasferimento, inizia ufficialmente il Gran Piemonte!

12.57 Corridori sul tratto di trasferimento verso il km 0.

12.53 La corsa sarà piuttosto breve, 168 km da Rocca Canavese al traguardo di Borgosesia.

12.50 Corridori quasi pronti per la partenza ufficiale, prevista alle 12.55.

12.48 Ultimo grande appuntamento prima del Lombardia, la Gran Piemonte si presenta come gara per velocisti, con soli 900 metri di dislivello e seconda metà di corsa quasi tutta in pianura.

12.44 Al momento non piove sopra Rocca Canavese, sede di partenza di questa corsa. Nei giorni scorsi si temeva che questa potesse essere l’ennesima corsa bagnata di questo finale di stagione.

12.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2021.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Piemonte 2021, giunto alla sua centocinquesima edizione. Conosciuto fino al 2008 come Giro del Piemonte, questa corsa è il secondo appuntamento del Trittico d’autunno, iniziato ieri con la Milano-Torino vinta da Primoz Roglic e che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia.

Percorso di 168 chilometri, da Rocca Canavese a Borgosesia, con i primi 60 molto ondulati e probabilmente i più complicati di giornata. La maggiore difficoltà altimetrica di giornata è situata al chilometro 53, quando si scalerà la Serra d’Ivrea. Da lì solo una piccola salita ad Azoglio e tanti tratti in pianura: troppo poco per far sì che un gruppo possa prendere margine atto ad evitare la volata di gruppo.

Fra coloro che prenderanno il via da Rocca Canavese, ci sarà il ritorno in gara di Sonny Colbrelli, freschissimo vincitore della Parigi-Roubaix. Il campione europeo avrà la Bahrain-Victorious a sua disposizione. Chance di brillare anche per Filippo Ganna, per dimostrare alla sua Ineos-Grenadiers di essere anche un uomo su cui puntare per le corse di un giorno, oltre a Matteo Trentin (UAE Team Emirates), mentre tra i velocisti Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos) ed Elia Viviani (Cofidis) vorranno dire la loro. Presente anche il campione del mondo U23 Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), tra gli stranieri c’è Alex Aranburu (Astana PremierTech) che ha le caratteristiche per far bene.

Il Gran Piemonte 2021 prenderà il via alle ore 13.00 da Rocca Canavese, con il finale previsto tra le ore 16.48 e le 17.12. OA Sport vi aggiornerà con l’andamento di tutta la corsa passo dopo passo. Buon divertimento!

Foto: LaPresse