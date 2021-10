CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gran Piemonte 2021, giunta alla sua centocinquesima edizione. Conosciuto fino al 2008 come Giro del Piemonte, questa corsa è il secondo appuntamento del Trittico Lombardo, iniziato ieri con la Milano-Torino vinta da Primoz Roglic e che si concluderà sabato con il Giro di Lombardia.

Percorso di 168 chilometri, da Rocca Canavese a Borgosesia, con i primi 60 molto ondulati e probabilmente i più complicati di giornata. La maggiore difficoltà altimetrica di giornata è situata al chilometro 53, quando si scalerà la Serra d’Ivrea. Da lì solo una piccola salita ad Azoglio e tanti tratti in pianura: troppo poco per far sì che un gruppo possa prendere margine atto ad evitare la volata di gruppo.

Fra coloro che prenderanno il via da Rocca Canavese, ci sarà il ritorno in gara di Sonny Colbrelli, freschissimo vincitore della Parigi-Roubaix. Il campione europeo avrà la Bahrain-Victorious a sua disposizione. Chance di brillare anche per Filippo Ganna, per dimostrare alla sua Ineos-Grenadiers di essere anche un uomo su cui puntare per le corse di un giorno, oltre a Matteo Trentin (UAE Team Emirates), mentre tra i velocisti Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos) ed Elia Viviani (Cofidis) vorranno dire la loro. Presente anche il campione del mondo U23 Filippo Baroncini (Trek-Segafredo), tra gli stranieri c’è Alex Aranburu (Astana PremierTech) che ha le caratteristiche per far bene.

La Gran Piemonte 2021 prenderà il via alle ore 13.00 da Rocca Canavese, con il finale previsto tra le ore 16.48 e le 17.12. OA Sport vi aggiornerà con l’andamento di tutta la corsa passo dopo passo. Buon divertimento!

Foto: LaPresse