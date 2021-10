LIVE Giro di Sicilia 2021 in DIRETTA: magico Vincenzo Nibali! Tappa e trionfo in classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.52: Tappa e classifica finale, dunque, per Vincenzo Nibali al Giro di Sicilia! Per oggi è tutto ma ci attende un grande finale di stagione e dunque appuntamento alle prossime gare su OA Sport. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio!

14.50: Anche Valverde si è complimentato con Nibali che sembra davvero aver trovato la condizione giusta per questo finale di stagione che culminerà con il Giro di Lombardia.

14.49 La classifica finale del Giro di Sicilia 2021:

1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 125 100 18:09:50

2 VALVERDE Alejandro Movistar Team 85 70 0:46

3 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 70 50 0:49

4 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 60 36 0:55

5 BARDET Romain Team DSM 50 28 0:58

6 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 40 24 0:59

7 ARENSMAN Thymen Team DSM 35 20 ,,

8 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 30 18 ,,

9 EG Niklas Trek – Segafredo 25 16 ,,

10 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 20 14 1:03

11 VILLELLA Davide Movistar Team 15 12 1:09

12 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 10 10 1:26

13 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 5 8 1:31

14 BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi 5 7 1:33

15 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 5 6 2:19

16 PICCOLI James Israel Start-Up Nation 3 5 2:46

14.49 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 14 20 4:24:29

2 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 5 12 0:49

3 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 3 7 ,,

4 BARDET Romain Team DSM 5 ,,

5 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 4 ,,

6 VALVERDE Alejandro Movistar Team 3 ,,

7 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 2 ,,

8 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 1 ,,

9 ARENSMAN Thymen Team DSM ,,

10 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates ,,

14.48: Emozionatissimo Nibali: “Un’emozione indescrivibile, difficile da esprimere. Sapevo che la salita era dura, quando l’andatura si è abbassata ho provato ad andare. In discesa ho sbagliato una curva, strano perchè queste strade le conosco bene”

14.46: Trionfo di Nibali nella classifica generale! Vince sulle strade di casa contro 46” di vantaggio su Valverde e 49” su Covi

14.45: Ravanelli ha regolato il gruppo inseguitore, terzo posto per Covi, quarto Bardet

14.44: Secondo posto per Valverde e terzo per Covi in classifica generale

14.43: Taglia il traguardo a braccia alzate Nibali che si lascia andare anche a un piccolo pianto

14.42: VINCENZOOOOOOO NIBALIIIIIIIIIIII! Che numero dello Squalo 26 mesi dopo l’ultima vittoria!!! Vince la tappa e il Giro di Sicilia!!!

14.41: Nibali entra in Mascali! Ultimo km!

14.40: Meno di 2 km al traguardo. NIBALI ASSAPORA IL TRIONFO

14.40: Scatti e contro scatti nel gruppetto inseguitore ma Nibali non ha problemi!

14.39: A 3 km dal traguardo Nibali ha 52” di vantaggio!

14.38: Mancano 4 km e Nibali è sempre più vicino al trionfo. Anche Arensman rientra sugli inseguitori

14.36: Rientrano Velasco, Restrepo e Ravanelli sul gruppetto degli inseguitori

14.35: Mancano 6 km al traguardo! Nibali è solo! A 48” Bardet, Valverde, Covi e Fortunato

14.33: Vola Nibali in discesa! Ora sono 46 i secondi di vantaggio

14.32: 26 mesi dall’ultimo successo per Vincenzo Nibali, a 9 km dal sogno di ribaltare tutto e vincere sulle strade di casa: tappa e maglia!

14.31: 10 km al traguardo e 41” di vantaggio per Nibali!

14.30: De La Cruz ha perso contatto con il gruppetto degli inseguitori

14.29: 12 km al traguardo e Nibali ha sempre 39” di vantaggio

14.28: Scaroni si aggiudica la classifica del Gran Premio della Montagna

14.27: Valverde deve prendere l’iniziativa dietro ma non può reggere il confronto con Nibali in discesa

14.26: Nibali mantiene un vantaggio di 38” a 15 km dal traguardo in discesa

14.25: Ora la picchiata dove Nibali è un maestro

14.24: Nibali scollina con un vantaggio di 39”. Nibali deve recuperare 13” in classifica e al traguardo ci sono gli abbuoni!

14.23: Scatta Fortunato da dietro e Valverde si mette alle sue spalle

14.22: Vicino alla vetta Nibali! Vantaggio di 38” per il siciliano

14.21: Mancano 18 km al traguardo e Nibali ha un vantaggio di 33”

14.20: Aumenta il vantaggio di Nibali che è a +27” sui cinque inseguitori con Valverde che sta soffrendo e dietro non tira nessuno

14.20: Nibali ha 20” di vantaggio

14.19: L’azione di Valverde rintuzza l’azione di Covi, tornano in cinque all’inseguimento di Nibali

14.18: Buona ancora l’azione di Nibali, mancano meno di 3 km al gpm poi la picchiata

14.17: Parte Valverde all’inseguimento di Nibali e Covi rilancia

14.16: Nibali è solo, Fortunato si è rialzato e sono cinque all’inseguimento dello Squalo

14.15:Covi e De la Cruz agganciano Valverde e Fortunato

14.14: Situazione: Nibali davanti, Bardet a 50 metri, ad altri 50 metri Fortunato e Valverde, più dietro De la Cruz e Covi

14.13: Decisa l’azione di Nibali ma rispondono Bardet, Fortunato e Valverde

14.12: Fortunato si mette all’inseguimento di Nibali che ha un centinaio di metri di vantaggio

14.11: ATTACCA NIBALI!!! Valverde sembra accusare

14.11: Fortunato e Velasco si riportano sotto. Bella azione

14.09: Sono in cinque davanti, Covi, Nibali, Valverde, De La Cruz e Bardet. Fortunato all’inseguimento

14.07: De la Cruz guida l’azione in testa al gruppo e, raggiunto, Arensman, scattano in sei. C’è Nibali, c’è Valverde, c’è Vilella

14.06: Arensman raggiunge la testa, bella azione dell’olandese

14.04: Ravasi, Scaroni e Brenner restano in testa e c’è Arensman all’attacco dietro. È a 13” da Valverde in classifica!

14.02: Solo 15” di vantaggio per il gruppetto grazie al lavoro della Movistar in gruppo

14.01 Iniziata la salita di Sciara di Scorciavacca

13.59: Vantaggio di 36” per il gruppetto di testa

13.58: Tra poco il gruppetto dei fuggitivi passerà dal traguardo, a 28 km dalla fine della tappa per dirigersi verso l’ultima salita, quella decisiva per la classifica finale

13.57: Hamilton taglia per primo il traguardo intermedio

13.55: Questi i sette battistrada quando mancano 33 km al traguardo:

Cristian Scaroni (GAZ)

Chris Hamilton (DSM)

Marco Brenner (DSM)

Edward Ravasi (EOK)

Julen Amezqueta (CJR)

Joan Bou (EUS)

Chris Froome (ISN)

13,52: I corridori stanno attraversando il centro abitato di Giarre

13.49: Gruppo allungato all’inseguimento del gruppetto dei fuggitivi

13.47: Mancano 4 km al traguardo intermedio di Giarre

13.45: C’è ancora accordo nel gruppo di testa e il vantaggio torna a 47” quando mancano 37 km al traguardo

13,43 Grande lavoro della Movistar che avvicina il gruppo dei fuggitivi: 40” il vantaggio quando mancano 40 km al traguardo

13.40: L’azione di Soler in discesa crea un piccolo buco nel gruppo che si dovrebbe ricompattare a breve

13.39: Rischio per Hamilton che su un dosso fa un volo in stile bmx. Nessun problema per lui

13.38 Si sta per concludere la discesa e il gruppo di testa ha 50” di vantaggio

13.34 Cala leggermente il vantaggio del gruppo di Scaroni che ha 1’06” sul gruppo a 47 km dal traguardo

13:31 Mancano 50 km all’arrivo!

13:29 Il ritardo del gruppo è adesso 1’15”. Ecco i corridori in testa:

Cristian Scaroni (GAZ)

Chris Hamilton (DSM)

Marco Brenner (DSM)

Edward Ravasi (EOK)

Julen Amezqueta (CJR)

Joan Bou (EUS)

Chris Froome (ISN)

Roman Kreuziger (GAZ)

13:27 Dopo tre ore, la media è di 39,8 km/h.

13:24 Ecco il momento dell’attacco: Movistar inizia a staccarsi dal gruppo.

13:21 Al comando del gruppo c’è sempre il team Movistar, che aspetta per attaccare e staccarsi.

13:17 Quasi 60 km all’arrivo, il gruppo di testa continua ad allungare.

13:14 I fuggitivi guadagnano terreno: +1’40” sul gruppo adesso.

13:11 67 km all’arrivo, questa la situazione in testa dopo il GPM conquistato da Scaroni:

Cristian Scaroni (GAZ)

Chris Hamilton (DSM)

Marco Brenner (DSM)

Edward Ravasi (EOK)

Julen Amezqueta (CJR)

Joan Bou (EUS)

Chris Froome (ISN)

Roman Kreuziger (GAZ)

13:08 Si tratta di una salita di 5 km, 5,5% di pendenza: non è considerata GPM.

13:05 Si torna a salire, questa volta verso Castiglione di Sicilia.

12:57 75 km all’arrivo! Scaroni deve sperare che Valverde non si aggiudichi il GPM di Sciara di Scorciavacca.

12:55 Ecco l’ordine di arrivo al GPM:

Cristian Scaroni (GAZ) 25 punti

Chris Hamilton (DSM) 17 punti

Marco Brenner (DSM) 12 punti

Edward Ravasi (EOK) 10 punti

Julen Amezqueta (CJR) 7 punti

Joan Bou (EUS) 5 punti

Chris Froome (ISN) 3 punti

Roman Kreuziger (GAZ) 1 punto

12:52 Cristian Scaroni primo al GPM e conquista 25 punti!

12:47 Terminata la salita Portella Mandrazzi, il gruppo dista 1’10” dai corridori in testa.

12:43 Anche Kreuziger si fa rimontare: Hamilton ha ormai raggiunto il gruppo di testa. Più indietro Tonelli e Kreuziger.

12:38 Alessandro Tonelli è in difficoltà, Hamilton lo ha recuperato.

12:35 Chris Hamilton (DSM) si sta avvicinando sempre più ai corridori in testa: dista solo 25″. Il gruppo è a -55″, quando siamo alla fine della salita Portella Mandrazzi.

12:33 Questa la situazione a 83 km all’arrivo; in testa troviamo:

Marco Brenner (DSM)

Chris Froome (ISN)

Alessandro Tonelli (BCF)

Julen Amezqueta (CJR)

Edward Ravasi (EOK)

Joan Bou (EUS)

Roman Kreuziger (GAZ)

Cristian Scaroni (GAZ)

12:26 Verza perde contatto dai corridori in testa, ripreso dal gruppo.

12:23 I due compagni di squadra della Gazprom-Rusvelo stanno spingendo; adesso è proprio Scaroni il leader della classifica.

12:21 Scaroni e Kreuziger hanno raggiunto i corridori in testa. Al momento, Joan Bou è virtualmente primo in classifica, visto il distacco da Valverde.

12:16 Mancano esattamente 100 km all’arrivo.

12:14 I due compagni di squadra Scaroni e Kreuziger sono a 45″ dai corridori in testa. Il gruppo è ancora a 1’20”.

12:10 Provano l’attacco anche Cristian Scaroni (Gazprom-Rusvelo), Alessandro Monaco (Bardiani-CSF-Faizanè), Roman Kreuziger (compagno di squadra di Scaroni) e Ben King (Rally Cycling).

12:07 Questi i sette corridori in testa, a più di un minuto di vantaggio dal gruppo, dopo aver percorso 74 km:

Marco Brenner (DSM)

Chris Froome (ISN)

Alessandro Tonelli (BCF)

Julen Amezqueta (CJR)

Edward Ravasi (EOK)

Joan Bou (EUS)

Riccardo Verza (ZEF)

12:02 Cominciata la salita di Portella Mandrazzi.

12:00 Il gruppo ha rallentato; i corridori in testa hanno un vantaggio di 1’25”.

11:57 Adesso sono sette gli uomini al comando: si aggiungono anche Marco Brenner (DSM), Edward Ravasi (Eolo-Kometa) e Riccardo Verza (Zalf Euromobil Fior).

11:50 Il margine di vantaggio dei quattro è ancora poco, 11″.

11:47 C’è l’attacco di quattro corridori: Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Chris Froome (Israel Start-Up Nation).

11:40 60 km percorsi, i corridori si avvicinano alla salita di Portella Mandrazzi: 24 km al 4% di pendenza.

11:37 La Movistar risponde e riprende Nibali e Bardet; il plotone intanto si è diviso in due, entrambi molto compatti.

11:34 Insieme a Nibali (Trek-Segafredo), c’è anche il francese Romain Bardet (Team DSM), circa 100m di vantaggio dal gruppo.

11:30 Vincenzo Nibali prova ad allungare! Tentativo dell’azzurro nella breve discesa dopo Tindari.

11:27 50 km percorsi, i corridori in testa non riescono ad ampliare il vantaggio.

11:25 Undici corridori provano a distaccarsi dal gruppo, 10″ di vantaggio.

11:20 Mancano 134 km all’arrivo; i corridori sono arrivati a Tindari, il gruppo è ancora compatto.

11:12 La gara è iniziata da circa un’ora, sono stati percorsi 30 km sinora.

11:09 Amiche e amici di OA Sport benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa del Giro di Sicilia 2021! Sarà la frazione decisiva, 180 km da Sant’Agata di Militello a Mascali; ci aspetta una tappa avvincente, che stabilirà il vincitore.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta e decisiva frazione del Giro di Sicilia 2021. Va in scena la tappa regina, la Sant’Agata di Militello-Mascali, di 180 chilometri, che ovviamente assegnerà il titolo.

Protagonista incontrastato l’Etna: a metà percorso si scala il Portella Mandrazzi che porta alle pendici del vulcano, poi dopo essere passati una prima volta dal traguardo si sale su Sciarra di Scorciavacca (9,5 km al 6,5% di pendenza media), per poi scendere in picchiata verso il traguardo di Mascali.

L’attesa è ovviamente per lo scontro diretto tra i big. Alejandro Valverde (Movistar) ieri ha sfruttato il gran lavoro della sua compagine per giocarsi bene le sue carte e portarsi avanti: ora è leader della classifica generale e sarà difficile scalzarlo. Il primo inseguitore è il nostro Alessandro Covi (UAE Emirates), ma chi proverà a ribaltare la situazione sono sicuramente il padrone di casa Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), che vorrà regalare un successo al suo pubblico, ed il francese Romain Bardet (Team DSM).

Foto: Lapresse