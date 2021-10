LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: finale all-around, tutte contro Dina Averina. Baldassarri ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la finale all-around per individualiste: dopo le quattro varie Finali di Specialità, le atlete sono pronte a cimentarsi nel concorso generale che premierà la ginnasta più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo in quella che è l’unica prova presente anche alle Olimpiadi, anche se purtroppo sarà assente l’israeliana Linoy Ashram che tre mesi fa conquistò il titolo a cinque cerchi a Tokyo 2020.

La grande favorita della vigilia è la russa Dina Averina, detentrice del titolo iridato e vincitrice di tre finali di specialità nei giorni scorsi. La fuoriclasse si presenta col migliore accredito e ha tutte le carte in regola per conquistare il quarto oro mondiale sul giro completo, ma la concorrenza sarà comunque di rilievo: la sua gemella Arina, la bielorussa Alina Harnasko e la bulgara Boryana Kaleyn possono provare a impensierirla e si giocheranno comunque le medaglie. L’Italia si affiderà a Milena Baldassarri (splendida quinta in qualifica) e a Sofia Raffaeli (dodicesimo punteggio, ha vinto il bronzo col cerchio).

