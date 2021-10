LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto a caccia del bis dopo le Olimpiadi. Italiani assenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la gara che premia l’atleta più completo sui sei attrezzi e si incorona l’Imperatore della Polvere di Magnesio, proprio come si era fatto ormai tre mesi fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il grande favorito della vigilia è proprio colui che ha conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi: il giapponese Daiki Hashimoto, desideroso di firmare una doppietta antologica e di entrare definitivamente nella storia di questo sport.

Il padrone di casa ha firmato il miglior punteggio nel turno di qualificazione e sembra avere una marcia in più rispetto all’intera concorrenza. Dovrà però stare molto attento al cinese Zhang Boheng, che nel turno eliminatorio ha chiuso ad appena due decimi di distacco e sogna di fare lo sgambetto in trasferta. Si preannuncia grande lotta per salire sul podio tra il turco Adem Asil, il cinese Shi Cong e l’ucraino Illia Kovtun. Non ci saranno italiani in gara, nessun azzurro si è cimentato sul giro completo in qualifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse