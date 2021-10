Basket, EuroCup 2021-2022: la Virtus Bologna supera in casa i tedeschi del Ratiopharm Ulm

La Virtus Bologna concede il bis in EuroCup, superando in casa i tedeschi del Ratiopharm Ulm per 87-76 e confermandosi in vetta al gruppo B. Una vittoria in rimonta per la squadra di Scariolo, che si era trovata sotto all’intervallo, prima di costruire il parziale decisivo nel terzo quarto.

Grande prestazione di Mam Jaiteh, autore di 20 punti. Jakarr Sampson sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi ed in doppia cifra chiudono anche Marco Belinelli (15) e Kyle Weems (10). Agli ospiti non bastano i 14 punti di Semaj Christon e i 13 di Cristiano Felicio.

Buon avvio di Bologna con Hervey e Belinelli (13-12), ma gli ospiti sono pienamente in partita e Bretzel firma il sorpasso con la tripla del +2 (17-19). Il finale di quarto premia i tedeschi, che sono avanti alla prima sirena di cinque punti (23-28). Il Ratiopharm tocca anche il +9 con la tripla di Jallow (28-37). La Virtus reagisce e pareggia con la tripla di Belinelli (37-37), ma sono ancora i tedeschi ad essere avanti all’intervallo (40-44).

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus è scatenata e piazza un parziale di 13-3. Hervey schiaccia anche il +10 in contropiede (62-52) e l’inerzia della partita è completamente cambiata. Alibegovic e Teodosic portano la squadra di Scariolo sul +14 (74-60). Ulm non molla e arriva addirittura sul -6 (80-74). Weems e Jaiteh, però, respingono gli assalti e chiudono 87-76.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – RATIOPHARM ULM 87-76 (23-28, 17-16, 22-10, 25-22)

Bologna: Tessitori, Cordinier 2, Mannion 4, Belinelli 15, Pajola 2, Alibegovic 5, Hervey 8, Ruzzier 1, Jaiteh 20, Sampson 17, Weems 10, Teodosic 3

Ulm: Christon 14, Felicio 13, Blossomgame 2, Guenther 5, Philipps 5, Bretzel 11, Herkenhoff 3, Klepeisz 3, Krimmer 2, Jallow 11, Zugic 7

