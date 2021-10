Juventus-Chelsea oggi: orario Champions League calcio femminile, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 13 ottobre (ore 21.00), l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del secondo match della Juventus Women nella Champions League di calcio femminile. Le bianconere, inserite nel Gruppo A con Chelsea, Wolfsburg e Servette, si sono imposte nel match d’esordio contro le svizzere con un perentorio 3-0.

Questa sera sono attesa dal difficile confronto con le campionesse d’Inghilterra, che nel primo incontro hanno pareggiato 3-3 tra le mura amiche contro il Wolfsburg. Un match importante per capire il livello di gioco raggiunto dalle ragazze allenate da Joe Montemurro, autrici di un inizio di stagione confortante: la Vecchia Signora, in Serie A, ha vinto gli ultimi 30 incontri disputati. Un dato da record.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA JUVENTUS-CHELSEA

Mercoledì 13 ottobre, Allianz Stadium (Torino)

Ore 21.00 Juventus-Chelsea

Diretta tv e streaming IN CHIARO – In occasione del match di Torino, la diretta della sfida verrà trasmessa in streaming gratuito sul canale YouTube ufficiale di DAZN.

Diretta tv a pagamento – Per usufruire del servizio DAZN sarà sufficiente, per gli abbonati, scaricare l’app su smart tv dedicata oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Diretta streaming a pagamento – In streaming, basterà collegarsi al portale di riferimento di DAZN se si vuole accedere tramite pc o notebook, oppure scaricando l’app dedicata se si effettua l’accesso tramite smartphone o tablet.

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

Foto: Nderim Kaceli – LPS