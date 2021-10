Judo, i ranking Mondiali al 13 ottobre. I piazzamenti degli italiani

In attesa degli ultimi tre Grand Slam stagionali, l’IJF ha pubblicato l’aggiornamento del ranking mondiale dopo i Campionati Mondiali Junior di Olbia. La rassegna iridata giovanile, che assegnava lo stesso punteggio di un Grand Prix, ha consentito ad alcuni judoka emergenti di fare un bel balzo avanti nella World Ranking List.

Per l’Italia va evidenziata in tal senso la scalata di Assunta Scutto, nuova campionessa mondiale Under 21 nei 48 kg, che ha guadagnato ben 33 posizioni portandosi al 34° posto della classifica tra le senior. Guadagna 11 posizioni Veronica Toniolo, con il 5° posto in Sardegna, salendo così in 44ma piazza assoluta nel ranking mondiale dei 57 kg.

Per i big azzurri, che non hanno ancora gareggiato dopo le Olimpiadi, si registrano poche variazioni in termini di posizionamento nelle varie graduatorie. Manuel Lombardo scende dal secondo al terzo posto nei 66 kg, mentre Francesca Milani fa un piccolo passo avanti ed è settima nei 48 kg. In top 10 anche Odette Giuffrida, stabile in quarta piazza nei 52 kg, e Christian Parlati, che perde una posizione ed occupa il nono posto nei -81 kg.

Di seguito i ranking mondiali aggiornati di judo al 13 ottobre 2021:

Uomini

-60 kg:

Miglior italiano: Angelo Pantano, 41° con 898 punti

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

Miglior italiano: Andres Moreno, 134° con 42 punti

+100 kg:

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 86° con 173 punti

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

Miglior italiana: Veronica Toniolo, 44ma con 688 punti

-63 kg:

-70 kg:

-78 kg:

Miglior italiana: Giorgia Stangherlin, 48ma con 363 punti

+78 kg:

Miglior italiana: Eleonora Geri, 88ma con 83 punti

Foto: Fijlkam