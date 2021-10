Judo, al via domani i Mondiali Junior di Olbia. 31 italiani in gara, ambizioni importanti soprattutto al femminile

La lunga attesa è ormai terminata: cominciano domani ufficialmente i Campionati Mondiali Junior di judo 2021, prima rassegna iridata giovanile del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Sarà la città sarda di Olbia ad ospitare la manifestazione (per la seconda volta nella storia sul suolo italiano dopo l’edizione di Roma 1986), che vedrà la partecipazione di quasi 500 atleti Under 21 provenienti da 72 Paesi diversi.

Le competizioni, in programma da domani a domenica 10 ottobre, si svolgeranno sui tatami del Geopalace di Olbia per un totale di 14 titoli in palio a livello individuale ed uno a squadre. Presenti in Sardegna tanti protagonisti del presente e del futuro per il judo internazionale, che cominciano il percorso di avvicinamento verso le prossime Olimpiadi di Parigi.

L’Italia si presenta al Mondiale con una maxi-rappresentativa formata da 31 atleti (16 ragazzi e 15 ragazze), grazie alle quote extra riservate al Paese ospitante e alle nuove wild card introdotte dall’IJF, con l’obiettivo di riscattare almeno in parte un Europeo Juniores leggermente al di sotto delle aspettative.

Quest’oggi si è svolta la cerimonia di sorteggio di tutti i tabelloni, aprendo di fatto la manifestazione con il primo atto ufficiale in attesa della prima giornata di gara prevista domani a partire dalle ore 9 del mattino. Andiamo a scoprire dunque il possibile cammino dei judoka azzurri più quotati nella lotta per il podio.

Day-1 subito cruciale per la selezione tricolore, che schiera almeno tre possibili importanti carte da medaglia specialmente in campo femminile. Fari puntati in primis su Assunta Scutto, bronzo continentale in carica e prima testa di serie del seeding nei 48 kg, chiamata ad un incontro d’esordio abbastanza ostico (probabilmente con l’uzbeka Kurbonova) ma favorita d’obbligo nella parte alta del tabellone con all’orizzonte una possibile rivincita in finale contro la forte russa Khubulova.

Ambizioni importanti nei 52 kg per il trio italico formato da Federica Silveri (n.3 del seeding), Giulia Carnà (n.5) e Ylenia Monaco, anche se quest’ultima dovrà superarsi in un eventuale ottavo di finale contro la talentuosa francese Chloe Devictor. Bel Paese a caccia di medaglie anche nella seconda giornata con Veronica Toniolo nei 57 kg, Sara Lisciani nei 63 kg ed il duo Luigi Centracchio-Vincenzo Pelligra nei 73 kg, tutti accreditati di una testa di serie e candidati al podio.

Italjudo meno profonda nella seconda parte della settimana (riservata alle categorie pesanti) ma comunque dotata di alcune punte importanti come per esempio Martina Esposito, a caccia di riscatto dopo un Europeo deludente e favorita principale nella Pool D dei 70 kg per raggiungere almeno il Final Block. Da non sottovalutare in ottica podio anche Asya Tavano, sfortunata però nel sorteggio e costretta a sconfiggere al debutto la temibile ucraina Bulavina per garantirsi almeno i ripescaggi nei +78 kg.

Sorteggiato anche il tabellone della gara mista a squadre che chiuderà il Mondiale domenica 10 ottobre. L’Italia padrona di casa se la vedrà agli ottavi con il Kazakistan, per poi affrontare eventualmente ai quarti una tra Turchia (quarta testa di serie) e Messico. Il team azzurro si trova nella stessa metà di tabellone della favorita Francia.

