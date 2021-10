Golf: AVIV Dubai Championship aggiunto al calendario European Tour 2021 prima del torneo finale negli Emirati Arabi Uniti

Per la seconda volta consecutiva ci sarà un torneo negli Emirati Arabi Uniti a precedere il DP World Tour Championship, che si configura come evento conclusivo della stagione 2021 in materia di European Tour. L’AVIV Dubai Championship sarà di scena, infatti, dall’11 al 14 novembre.

Si tratta di una seconda volta per questo evento: nel 2020 si giocò a dicembre come Golf in Dubai Championship presented by DP World. Il calendario era stato sostanzialmente sconvolto dalla pandemia di Covid-19, e primo giunse il francese Antoine Rozner davanti al connazionale Mike Lorenzo-Vera, a Francesco Laporta e agli inglesi Andy Sullivan e Matt Wallace.

Tale torneo va a rimpiazzare il cancellato Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player, il cui ritorno è previsto nel 2022 in occasione del quarantesimo anniversario. Inoltre, sarà l’ultima tappa per cercare l’ingresso nei primi 60 in quel di Dubai. Il percorso sarà sempre all’interno del Jumeirah Golf Estates, dove si tiene anche la gara finale del circuito continentale.

Il calendario, dunque, diventa il seguente: tre tornei consecutivi in Spagna (Open di Spagna-Andalucia Masters-Mallorca Golf Open), seguiti dal Portugal Masters, dall’AVIV Dubai Championship e dalla conclusione da nove milioni di dollari dal 18 al 21 novembre.

