Lotta, Mondiali 2021: assegnati due titoli nello stile libero e due nella femminile

La quarta giornata dei Campionati Mondiali di lotta 2021 è andata in archivio a Oslo con l’assegnazione di altri quattro titoli, due nello stile libero (gli ultimi della manifestazione) e due nelle categorie femminili. Assente l’Italia, che dovrà aspettare fino a venerdì 8 ottobre per il debutto di Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg della greco-romana.

Finale tiratissima per la medaglia d’oro nei 70 kg stile libero, che si è conclusa con la vittoria per 2-1 del polacco Magomedmurad Gadzhiev sul kirghiso Ernazar Akmataliev. Completano il podio in terza posizione il georgiano Zurabi Iakobishvili ed il russo Evgenii Zherbaev.

Atto conclusivo a senso unico invece nei 97 kg, con il fenomenale russo Abdulrashid Sadulaev che si è confermato il più forte al mondo in questa categoria olimpica sconfiggendo nuovamente l’americano Kyle Snyder per 6-0 dopo averlo regolato anche nella finale di Tokyo. Bronzi per l’ucraino Mahamed Zakariiev e l’iraniano Mojtaba Goleij.

Vittoria per manifesta superiorità tecnica (sul 10-0) nella finalissima dei 55 kg da parte della giapponese Tsugumi Sakurai sulla tedesca Nina Hemmer, mentre sono salite sul terzo gradino del podio iridato l’americana Jenna Rose Burkert e l’ucraina Oleksandra Khomenets.

Medaglia d’oro nei 62 kg femminili per il Kirghizistan, con la vice-campionessa olimpica in carica Aisuluu Tynybekova che si è imposta per 7-0 in finale sull’americana Kayla Miracle. Terza piazza per la mongola Gantuya Enkhbat e per la giapponese Nonoka Ozaki.

