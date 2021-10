Jasmine Paolini ritocca il best ranking WTA! Top50 nel mirino: le proiezioni a Courmayeur

Jasmine Paolini conferma il suo ottimo periodo di forma e raggiunge le semifinali al torneo WTA 250 di Courmayeur, continuando la sua ascesa nella classifica mondiale e mettendo nel mirino le prime 50 posizioni del ranking. La 25enne toscana quest’oggi ha sconfitto ai quarti di finale la testa di serie n.1 del seeding Dayana Yastremska per 6-4 7-6, prolungando a quota 6 la striscia di set vinti consecutivamente nel main draw italiano.

Paolini, grazie alle tre vittorie ottenute a Courmayeur questa settimana, si è già garantita la certezza di ritoccare il best ranking (n.54, raggiunto due settimane fa) in vista dell’ aggiornamento di lunedì prossimo. La nostra portacolori guadagnerà perlomeno 4 posizioni rispetto alla classifica pubblicata lunedì 25 ottobre, portandosi così almeno al 52° posto con 1210 punti all’attivo.

La tennista azzurra però non vuole fermarsi e già domani avrà la chance di entrare nella top50 mondiale per la prima volta in carriera, in caso di vittoria in semifinale sulla croata Donna Vekic. Jasmine che potrebbe anche avvicinare la top45 se dovesse aggiudicarsi il titolo, ma a quel punto la sua posizione esatta dipenderebbe comunque dai risultati ottenuti dall’ucraina Marta Kostyuk (in semifinale a Cluj Napoca) e dalla danese Clara Tauson (in semifinale a Courmayeur).

PROIEZIONI CLASSIFICA WTA JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 25 ottobre: 1130, 56° posto

Punti da scartare dopo Courmayeur: 30

Punti attuali, con la semifinale a Courmayeur: 1210 (52° posto)

Punti con la finale a Courmayeur: 1280 (48° posto teorico, tra 49° e 48° realistico)

Punti in caso di vittoria a Courmayeur: 1380 (46° posto teorico, tra 48° e 46° realistico)

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange