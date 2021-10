Nonostante i 200 punti ancora da assegnare nella finale del torneo di Vienna 2021 di tennis, di categoria ATP 500, siano del tutto ininfluenti per la Race, non è detto che la corsa alle Finals si risolva con il Masters di Parigi-Bercy, che pure assegnerà 1000 punti da domani a domenica 7 novembre.

Con sei posti assegnati, per le ultime due caselle delle ATP Finals sono in ballo otto tennisti (o nove in base alle assegnazioni delle wild card di Stoccolma), escludendo l’iberico Rafael Nadal, che ha posto fine al suo 2021, ed il canadese Denis Shapovalov, che si è cancellato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy.

In corsa restano così il norvegese Casper Ruud, Jannik Sinner, il polacco Hubert Hurkacz, il britannico Cameron Norrie, il canadese Félix Auger-Aliassime, il russo Aslan Karatsev, l’argentino Diego Schwartzman ed il georgiano Nikoloz Basilashvili, oltre allo spagnolo Pablo Carreño Busta, che però necessiterebbe di una wild card a Stoccolma.

Per chiudere in Francia il discorso serve che due dei primi sei tennisti citati (per gli altri tre sarebbe impossibile riuscirci) conservino più di 250 punti di margine sul nono posto: impresa difficile da compiere per tutti, a meno di una serie di incastri favorevoli. Probabile che la volata si decida la settimana successiva con l’ATP 250 di Stoccolma.

Al Masters 1000 di Parigi-Bercy, intanto, Jannik Sinner, esentato dal primo turno grazie ad un bye, riservato alle prime otto teste di serie (quindi anche al norvegese Casper Ruud ed al polacco Hubert Hurkacz), potrebbe sfidare invece ai sedicesimi lo spagnolo Carlos Alcaraz, giovane talento giunto fino alle semifinali, proprio come l’italiano, a Vienna.

CLASSIFICA ATP RACE AL 30 OTTOBRE 2021

7 Casper Ruud NOR 3105

8 Jannik Sinner ITA 3015

————————————————————

9 Rafael Nadal ESP 2985

10 Hubert Hurkacz POL 2965

11 Cameron Norrie GBR 2865

12 Félix Auger-Aliassime CAN 2430

13 Aslan Karatsev RUS 2290

14 Diego Schwartzman ARG 1955

15 Pablo Carreño Busta ESP 1935

16 Nikoloz Basilashvili GEO 1920

TABELLA RACE PARIGI-BERCY

JANNIK SINNER RESTEREBBE IN ZONA QUALIFICAZIONE SE A PARIGI-BERCY…

Vincesse (4005), e così sarebbe matematicamente qualificato alle Finals; Si fermasse in finale (3605), e così non sarebbe matematicamente qualificato alle Finals soltanto se si verificassero entrambi i seguenti casi contemporaneamente: a) Ruud almeno in semifinale (3455) e b) uno tra Hurkacz (3955), Norrie (3855) ed Auger-Aliassime (3420) vincitore; Si fermasse in semifinale (3365) e si verificasse al massimo uno dei seguenti casi: a) Ruud almeno in semifinale (3455), b) Hurkacz (3555) o Norrie (3455) almeno in finale o Auger-Aliassime (3420) vincitore (si potrebbe verificare comunque uno solo degli ultimi tre casi, dato che sono tutti nella parte alta del tabellone); sarebbe invece matematicamente qualificato alle Finals se si verificassero almeno tre dei seguenti casi contemporaneamente: a) Ruud uscisse ai sedicesimi (3105), b) Hurkacz arrivasse al massimo agli ottavi (3045), c) Norrie arrivasse al massimo ai quarti (3035), d) Auger-Aliassime (3020) arrivasse al massimo in finale; Si fermasse ai quarti (3185) e si verificasse al massimo uno dei seguenti casi: a) Ruud almeno agli ottavi (3185), b) Hurkacz (3315) almeno in semifinale, c) Norrie (3215) almeno in semifinale, d) Auger-Aliassime (3420) vincitore (visto il tabellone soltanto uno tra b) e d) può verificarsi), e) Karatsev (3280) vincitore (ovviamente soltanto uno tra d) ed e) può verificarsi); Si fermasse agli ottavi (3095) e non si verificasse nessuno dei seguenti casi (dato che Ruud (3105) resterebbe davanti): a) Hurkacz (3135) almeno ai quarti, b) Norrie (3215) almeno in semifinale, c) Auger-Aliassime (3420) vincitore (visto il tabellone soltanto uno tra a) e c) può verificarsi), d) Karatsev (3280) vincitore (ovviamente soltanto uno tra c) ed d) può verificarsi); Si fermasse ai sedicesimi (3015) contro Alcaraz e non si verificasse nessuno dei seguenti casi (dato che Ruud (3105) resterebbe davanti): a) Hurkacz (3045) almeno agli ottavi, b) Norrie (3035) almeno ai quarti, c) Auger-Aliassime (3020) almeno in finale, d) Karatsev (3280) vincitore.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer