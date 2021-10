Jannik Sinner a Vienna: prossimi avversari e tabellone. Opelka sarà lo spartiacque della stagione

Una nuova settimana di sport è cominciata e nel ranking ATP l’aggiornamento è stato ufficializzato: Jannik Sinner è n.11 del mondo ed è sempre più vicino alla top-10. L’altoatesino si è portato a casa il quinto titolo ATP in carriera, vincendo il quarto torneo del 2021 sul veloce indoor di Anversa (Belgio).

Letteralmente annichilito il n.16 del ranking Diego Schwartzman e ora il pensiero per le Finals di Torino si fa concreto. Attualmente Sinner è n.10 della Race con 2845 a -110 dal polacco Hubert Hurkacz. E’ del polacco l’ultimo posto utile per essere parte degli otto ‘eletti’, considerando che lo spagnolo Rafael Nadal non ci sarà e che il settimo posto del norvegese Casper Ruud è distante 170 punti.

Tutto è ancora in gioco e un crocevia importante potrebbe essere il prossimo torneo di Vienna a cui Jannik prenderà parte. Nel 500 austriaco il primo turno sarà decisamente impegnativo, perché il rivale sarà l’americano Reilly Opelka (n.19 della Race e n.27 ATP). Un rivale molto scomodo che, nel gergo tennistico, si definisce ‘big server’, ovvero un giocatore molto dotato al servizio. Difficile contrastare lo statunitense quando trova continuità con il fondamentale della battuta e il non avere ritmo dà problemi anche nel gioco al rimbalzo.

Pertanto Sinner dovrà essere abile a sfruttare le chance che Opelka gli concederà. In caso di passaggio di turno, negli ottavi di finale l’azzurro si potrebbe confronterà con il vincente del match tra Gianluca Mager e l’austriaco Dennis Novak. Un ottavo non impossibile per lui che avrebbe come obiettivo il quarto possibile contro Ruud (testa di serie n.4). Lo scandinavo però avrà un avversario non facile al primo turno, ovvero il sudafricano Lloyd Harris e un probabile ottavo opposto a Lorenzo Sonego, finalista l’anno scorso in questo torneo.

Proseguendo nella rincorsa tutto porta alla testa di serie n.1 Stefanos Tsitsipas nella semifinale e alla Finale contro uno tra Matteo Berrettini (testa di serie n.3) e Alexander Zverev (testa di serie n.2). Sarebbe bello godersi una Finale tutta italiana, ma per l’altoatesino sarà importante acquisire più punti che può per mettersi in una confort zone in vista dei prossimi tornei che precederanno il Master: Parigi-Bercy (1°-7 novembre) ed eventualmente Stoccolma (7-13 novembre).

Foto: BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM