La sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, l’ha definito un ‘Giorno storico‘ il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio che prevede l’introduzione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, affidato a docenti specializzati.

Un cambio importante quello che viene previsto che chiaramente dovrà essere seguito dall’attuazione adeguata dell’attività didattica nelle strutture atte alla formazione e all’educazione. Su questo aspetto si è soffermato il deputato del Movimento 5 Stelle Simone Valente in commissione Cultura.

“Dopo 40 anni di battaglie della categoria, la proposta del nostro movimento di introdurre i docenti di educazione motoria nelle scuole primarie diventa realtà. L’inserimento di questa misura nella Legge di bilancio 2022 è un passo in avanti storico, cruciale per il benessere psico-fisico di alunne e alunni, per questo ne siamo particolarmente soddisfatti“, le parole di Valente.

Tiene banco, però, l’investimento delle risorse: “Spendere bene i 300 milioni destinati alle palestre scolastiche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà dunque fondamentale. In particolare in questa fase storica la politica parla molto di futuro dei giovani: finalmente raggiungiamo per loro un traguardo concreto” (fonte: Ansa).

