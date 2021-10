Il mercato della bicicletta vale ben 9 miliardi di euro in Italia. Una cifra enorme che emerge dall’indagine di mercato effettuata da Banca Ifis, la quale ha preso in analisi l’intero ecosistema nazionale di questo settore: circa 2.900 aziende con 17.000 addetti. Dal 2018 a oggi la produzione italiana segna un +20%, soprattutto grazie alla diffusione delle e-bike e alle nuove politiche di promozione della mobilità ciclistica, oltre alla maggiore attenzione ai temi ambientali.

Giusto per contestualizzare i dati, in Europa sono stati venduti 5 milioni di e-bike nel 2020 e ogni 1000 mezzi si creano in media tra i 6 e i 9 posti di lavoro. Stando sempre all’analisi di mercato, nel biennio 2021-2022 l’industria della bicicletta prevede un aumento dei ricavi. Il passo successivo sarà quello di incanalare i finanziamenti provenienti dal PNRR per dare un’ulteriore spinta alla creazione di infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica nelle nostre città.

I 9 miliardi di euro di ricavi annui nel Bel Paese sono suddivisi in questo modo: circa 1,5 miliardi relativi ai produttori di bici e componentistica, circa 7 miliardi relativi a distributori e commercianti. Circa 633.000 milioni di euro provengono dall’export, pari al 42% del fatturato dei produttori di biciclette è suddiviso in questo modo: 358 milioni in componenti, 218 milioni in biciclette muscolari, 58 milioni in e-bike. Il numero di appassionati tocca quota 10,7 milioni, con 4 milioni di praticanti a livello amatoriale (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna sono le Regioni più influenti).

Le aziende che rientrano nel comparto comprendono produttori di macchine industriali per la produzione di biciclette

(5%), produttori di biciclette e componentistica (21%) e distributori all’ingrosso, commercianti al dettaglio e noleggiatori (74%), i quali risiedono soprattutto nelle regioni del Nord Italia, con la Lombardia in testa (22%), il Veneto (19%), il Piemonte (14%) e l’Emilia-Romagna (10%). I risultati di vendita delle e-bike non lasciano dubbi sul futuro delle bici elettriche: negli ultimi 5 anni si sono quintuplicate le vendite di bici a pedalata assistita, passando da circa 50.000 pezzi annui a oltre 280.000 del 2020, pari il 14% del totale venduto.

Foto: Lapresse