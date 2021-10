Hockey, ICE League 2021-2022: Val Pusteria batte i Dornbirn Bulldogs agli shoot out

Il ruggito della domenica. In una stagione che davvero non conosce soste, per quanto riguarda l’ICE League 2021-2022, Val Pusteria piazza il colpo superando agli shoot out gli austriaci dei Dornbirn Bulldogs.

Dopo l’1-1 dei tre tempi regolamentari, col botta e risposta sull’asse Hancock-Kristensen, con gli ospiti quindi bravi a passare in vantaggio, ma poi non capaci di contenere le avanzate dei padroni di casa, a decidere la contesa è la rete – nella lotteria finale – di Harju, che regala agli altoatesini un importante successo.

Con questi punti ottenuti infatti, la compagine italiana si porta in zona playoff, a quota 9 punti in sei partite (2 vinte, 2 perse, 1 vinta dopo i tempi regolamentari, 1 persa dopo i regolamentari), avvicinando peraltro gli 11 punti di un Bolzano che però, essendo impegnato in Champions League, ha una partita in meno.

Prossimo turno sul ghiaccio? Venerdì 8 ottobre sulla pista degli sloveni dell’Hokejski Klub Olimpija di Lubiana.

Foto: Carola Semino