Golf, PGA Tour: Taylor Pendrith guida il Bermuda Championship dopo due giri. Rimonta di Guido Migliozzi

Seconda giornata del Butterfield Bermuda Championship in archivio con una grande sorpresa, il canadese Taylor Pendrith davanti a tutti. Giro straordinario per lui chiuso in 61 colpi (-10), per saltare in testa alla classifica con un punteggio totale di -11, scalando ben 25 posizioni. Nove birdie e un eagle per lui oggi, in quello che è stato ovviamente il miglior punteggio di giornata. Il canadese, addirittura numero 239 del ranking mondiale, andrebbe alla caccia non solo del primo successo sul torneo maggiore, ma anche della prima gara chiusa in top10.

Primo inseguitore è l’americano Patrick Rodgers, ad un colpo di distanza dal leader. Il suo giro in 64 colpi gli ha permesso di dare seguito a una buona prima giornata e di scalare otto posizioni. Terzo posto provvisorio per un altro americano, a -9 troviamo Vincent Whaley che è riuscito a rimediare anche a due bogey consecutivi, conservando la posizione che occupava anche al termine del primo giro.

Quarta posizione in condivisione per il neozelandese Danny Lee e l’inglese David Skinns. I due continuano la loro marcia perfettamente parallela, -4 per entrambi oggi come ieri, per mantenere la quarta piazza con un -8 complessivo. Quattro giocatori a pari merito in sesta posizione, si tratta dell’australiano Lucas Herbert e dal trio a stelle e strisce composto da Peter Malnati, Patrick Flavin e Justin Lower, tutti a -7 totale. Crollo per uno dei due leader di ieri, Brandon Hagy, che con un brutto giro in +1 perde 16 posizioni. Contiene i danni invece Chad Ramey, decimo a -6 con un giro in par.

Ottima giornata per l’unico azzurro presente in gara, Guido Migliozzi. Dopo un primo giro non brillantissimo, riesce a scalare oggi ben 31 posizioni con una carta che oggi dice -6. 17esima posizione per lui a -5, con possibilità di un buon risultato ancora intatte. Riescono a superare il taglio quasi tutti i favoriti della vigilia, ad eccezione dell’inglese Danny Willett, mai davvero in ritmo nelle prime due giornate chiuse a +5. Ancora in gara invece Patrick Reed (T17 a -5), Matthew Fitzpatrick (T34 a -3) e Mito Pereira (T57 a -1).

