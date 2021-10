Golf, PGA Tour 2021-2022: Hideki Matsuyama si prende la vetta del The Zozo Championship al termine del secondo round

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel The Zozo Championship (montepremi 9,950 milioni di dollari). La kermesse nipponica, giunta alla terza edizione, si snoda sul percorso par 70 del Narashino Country Club di Inzai (Prefettura di Chiba, Giappone) ed è organizzata da PGA Tour e Japan Golf Tour.

Ricordiamo che il field è composto da 78 golfisti scelti in base ad alcuni parametri quali i primi 60 golfisti del PGA Tour disponibili dal ranking FedEx Cup della scorsa stagione, i migliori 7 della stagione del Japan Golf Tour sino al Bridgestone Open, i migliori 3 di quest’ultimo evento, ed 8 inviti degli sponsor.

Al termine del secondo round è Hideki Matsuyama a guidare la classifica. L’idolo di casa si issa a -8 (132 colpi) grazie ad un giro da -2 (tre birdie, un bogey) e trova la vetta approfittando di una giornata sottotono di molti dei suoi avversari. Tiene botta Cameron Tringale, secondo ad una lunghezza dal leader (-7). L’americano con -4 è uno dei migliori della seconda tornata e precede di un colpo il connazionale Brendan Steele e l’inglese Matt Wallace.

-5 e quinta posizione per il cileno Joaquin Niemann e per l’inglese Tommy Fleetwood, mentre in settima piazza con lo score di -4 chiudono la top ten lo svedese Alex Noren, il colombiano Sebastian Munoz, l’australiano Matt Jones, l’americano Troy Merritt, ed il giapponese Hiroshi Iwata. Quest’ultimo, leader al termine del primo giro, incappa in un round da +3 scivolando dunque al 7° posto.

Ottimo il venerdì per il sudafricano Branden Grace e per lo statunitense Chan Kim. Entrambi piazzano un gran -4 recuperando ben 38 posizioni che li proiettano alle porte della top ten con -2 in 14esima piazza. Leggera risalita infine anche per Collin Morikawa che riscatta un esordio da dimenticare. Il numero tre dell’Official World Golf Ranking occupa la ventesima piazza con il punteggio di -1 dopo il -2 di giornata.

Foto: LaPresse